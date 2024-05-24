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Покраска волос по лунному календарю в июле 2024 года

Покраска волос по лунному календарю в июле 2024 года

Покраска волос по лунному календарю в июле 2024 - благоприятные дни для окрашивания. Как луна может влиять на состояние волос.

Каждому человеку хочется выгодно выделяться на фоне окружающих. Возможность красить волосы и менять их цвет по собственному усмотрению является простым и доступным способом самовыражения. А чтобы эта процедура прошла успешно и не навредила прическе, следует выбирать для ее проведения подходящее время. Клео.ру предлагает детально разобраться, когда лучше всего заниматься покраской волос по лунному календарю в июле 2024 года.

Влияние Луны на волосы и окрашивание

Луна занимает особое место в культуре. На различных этапах человеческой истории ей приписывали магические особенности, а лунные календари использовались в самых разных сферах деятельности: сельском хозяйстве, культурных обрядах, медицине. Планирование по фазам Луны остается актуальным и в современном мире.

По утверждениям астрологов, земной спутник может оказывать мощное влияние на человека. Внутренние процессы, происходящие в организме, тоже зависят от положения ночного светила. Энергетика Луны меняется на различных этапах цикла, поэтому очень важно учитывать это при планировании важных дел, медицинских и косметических процедур и даже повседневных задач.

В июле 2024 года ожидаются следующие лунные фазы:

  • Убывающая (1-5, 22-31 июля). В этот период воздействие Луны снижается, вынуждая организм более эффективно расходовать внутренние ресурсы. Волосы начинают расти медленнее, но становятся более устойчивыми к повреждениям и другому внешнему влиянию. Это касается и составов, которые часто используются для окрашивания. Результат такой процедуры может сильно разочаровать: краска ляжет неравномерно и быстро вымоется.
  • Растущая (7-20 июля). По мере роста лунной энергетики в организме будут происходить малозаметные, но важные процессы. Увеличиться скорость роста волос, а сами они станут более подверженными внешнему воздействию. Такие условия благоприятны для окрашивания. Эту процедуру следует выполнять осторожно, чтобы не повредить волосы. Новый цвет будет держаться дольше.
  • Новолуние (6 июля). Данная фаза считается символом обновления и перемен. Этот день будет очень благоприятным для составления любых планов, в том числе и по изменению цвета прически. А вот с реализацией задуманного спешить не стоит. В период новолуния организм сильно ослаблен, и дополнительный стресс для волос лишь навредит им.
  • Полнолуние (21 июля). Высокий энергетический потенциал хорошо влияет на здоровье и физические возможности человека. В такие моменты организм менее подвержен болезням и легко справляется с любыми внешними угрозами. Однако для покраски волос этот день считается одним из самых неблагоприятных. Эта процедура может спровоцировать аллергические реакции на компоненты красящих средств.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Благоприятные дни для окрашивания волос в июле 2024 года

Планируя любые дела, особое внимание стоит уделять датам. Они могут оказать решающее влияние на результат. В случае окрашивания желаемый цвет будет держаться дольше, ляжет ровнее, а сама процедура пройдет с минимальными рисками для прически.

Таблица ниже демонстрирует, какие дни будут самыми благоприятными для покраски волос по лунному календарю в июле 2024 года.

Благоприятные дни для покраски волос по лунному календарю на июль 2024 года

  • Луна в Тельце. Эти дни считаются благоприятными для изменения цвета в рамках натуральной палитры. А вот слишком ярких и неприродных оттенков стоит избегать, они могут нарушить энергетический баланс.
  • Луна во Льве. Окрашивание в этом знаке будет результативным, если дамы планируют кардинальные перемены в стиле. Чем сильнее планируются различия с предыдущим образом, тем ярче и эффектнее окажется результат. Новые оттенки будут держаться дольше, постоянно радуя обладательниц прически.
  • Луна в Деве. При такой конфигурации планет дамам следует быть предельно осторожными с выбором цветов. Хорошего результата можно добиться, если отказаться от экспериментов, просто обновить и освежить оттенок, вносить точечные изменения. Сложные процедуры рекомендуется оставить на потом.
  • Луна в Стрельце. Этот знак считается самым благоприятным для покраски волос и ухода за ними. Любые идеи будет проще воплотить в жизнь в такие дни. Если вы планировали добавить немного ярких красок в свой стиль, то более подходящего времени не найти. Изменения хорошо отразятся на внутреннем состоянии и энергетике.
  • Луна в Козероге. Земной знак тесно связан с физическим здоровьем. Решив изменить свой имидж, дамы одновременно с этим укрепят иммунитет, обеспечат стабильную работу внутренних органов. Хронические недуги временно отступят, облегчив или полностью убрав неприятные симптомы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в июле 2024 года

Планируя красить волосы по лунному календарю, особое внимание нужно обращать на потенциально опасные даты. В такие дни риски навредить прически значительно повышаются, а вероятность получить желаемый результат от процедуры – снижается. Чтобы не оказаться в уязвимом положении, необходимо тщательно выбирать время для покраски волос по лунному календарю на июль 2024 года.

Самые опасные даты месяца показаны в таблице ниже.

Неблагоприятные дни для покраски волос по лунному календарю на июль 2024 года

  • Луна в Раке. Самый неблагоприятный знак для покраски волос. Процедура не даст желаемого результата, но может спровоцировать негативные последствия для человека. Окрашивание будет неравномерным, с заметными цветовыми переходами.
  • Луна в Водолее. Любые изменения, совершаемые в эти дни, повлияют на психологическое состояние. Новый цвет будет раздражать и провоцировать на необдуманные поступки.
  • Луна в Рыбах. Самое непредсказуемое время для покраски волос. Результат лунного влияния может спровоцировать нежелательные последствия. Но из-за неопределенности рекомендуется перенести процедуру на более подходящее время и не проверять свою удачу лишний раз
  • Луна в Овне. Астрологи отмечают тесную взаимосвязь знака со здоровьем. Эксперты рекомендуют избегать резких перемен не только в стиле, но и в других делах. Даже малейшие изменения могут повлиять на энергетический баланс, что в дальнейшем негативно отразится на самочувствии.

Помимо Луны в определенных знаках зодиака, следует также помнить о самых неблагоприятных фазах лунного цикла – новолунии и полнолунии. В такие моменты тоже не рекомендуется красить волосы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Звезды могут указывать правильный путь и предупреждать об опасностях, но для этого нужно правильно расшифровать эти сигналы. Следуя рекомендациям астрологов, можно легко подобрать самые благоприятные дни покраски волос по лунному календарю на июль 2024 года. Планируя дела согласно природным циклам, можно добиваться желаемых результатов с минимальными рисками.

24 мая 2024, 18:43
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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