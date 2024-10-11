Пластика поколения Z: хирург рассказал, какие операции делают молодые пациенты

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Почему зумеры прибегают к пластической хирургии?

Принято считать, что пластика ― это преимущественно про омоложение. На самом деле юные пациенты тоже делают операции для улучшения внешности. Какие именно, рассказывает Самвел Петросянц ― пластический хирург центра инновационной медицины DMC.

Самвел Петросянц. Фото: из личного архива

Пластика ушей

Данный тип операций также называется отопластикой. И здесь предпочтения зумеров самые разные: одни хотят исправить лопоухость, другие ― наоборот, создать дополнительную оттопыренность ушей и сделать это изюминкой своего имиджа. 

Последний тренд возник не без участия селебрити, блогеров и моделей с нетипичной внешностью. Редко, но тоже обращаются с запросом пациенты, которые хотят создать так называемые уши эльфа, как у персонажей фэнтези фильмов и компьютерных игр.

Фото: Freepik.com / @Racool_studio

Если свести все запросы в один перечень, то причины, по которым зумеры обращаются за отопластикой, будут следующие:

    • асимметрия ушей;
    • лопоухость;
    • приобретенные травмы ушных раковин и врожденные дефекты;
    • исправление последствий от ношения «тоннелей» ― сережек с большим диаметром, от которых растягивается мочка уха.

    Операции на груди

    Чаще всего юные пациентки обращаются за увеличительной маммопластикой. Как правило, к 20 годам формирование молочных желез завершается. И если подаренные природой размер и форма груди не устраивают, то уже с этого возраста можно делать увеличение ― с помощью имплантов или собственного жира.

    Фото: Freepik.com / @wayhomestudio

    Увеличительная маммопластика и последующая реабилитация в молодом возрасте проходят обычно легко, поскольку не требуется подтяжка груди, перенос и коррекция сосков. То есть объем хирургического вмешательства минимален, и следов от него практически не остается. Кроме того, наличие имплантов не является противопоказанием к дальнейшей беременности и кормлению груди. 

    Пластика живота

    Операция по коррекции формы и объемов живота называют абдоминопластикой. Ее делают не только зрелые люди, но и молодые, поскольку проблема детского ожирения имеет место и становится все более проявленной. Обилие и доступность сладостей и фастфуда на фоне малоподвижного образа жизни приводят к тому, что даже в период пубертата детская пухлость не уходит, и избыточные жировые отложения сохраняются. В некоторых случаях в подростковом возрасте у пациентов вес может составлять 100 кг и более. 

    Фото: Freepik.com / @wayhomestudio

    И если таким пациентам удается похудеть, взяв себя в руки и наладив режим активности и здоровое питание, то возникает другая проблема ― обвисшая растянутая кожа, которая остается на месте «ушедших» объемов. Не всегда имеющийся тургор кожи позволяет вернуть ее в подтянутое состояние, и тогда нужна помощь пластического хирурга. В ходе абдоминопластики удаляется лишний лоскут кожи, благодаря чему у пациента формируется новый стройный силуэт.

    Пластика носа

    Ринопластика пользуется большой популярностью у поколения Z, поскольку сейчас существует глобальный тренд на аккуратный нос. Молодое поколение стремится идти в ногу со временем и соответствовать текущим бьюти-стандартам.

    Фото: Freepik.com

    Горбинка, врожденные дефекты, искривления, полученные из-за травм, асимметрия ноздрей, массивность носа относительно лица, широкая спинка носа, слишком опущенный, или, наоборот, вздернутый кончик носа ― эти и другие причины чаще всего становятся поводом для обращения к пластическому хирургу.

    Блефаропластика

    Нависшие веки и мешки под глазами не всегда являются признаками старения. В силу генетической предрасположенности к такому строению приобретательной зоны молодые пациенты тоже могут сталкиваться с проблемой вечно недовольного и уставшего взгляда. 

    Фото: Freepik.com

    Кроме того, исправить форму глаз часто хотят молодые пациенты с азиатским типом века, когда на верхнем веке нет естественной складки. С помощью блефаропластики эту складку можно создать и сделать взгляд более открытым. При этом результат выглядит абсолютно естественным.  

    Липосакция подбородка

    Второй подбородок ― явление, с которым можно столкнуться в молодом возрасте. И причиной этому не всегда является избыточный вес. Нередко такая специфика строения лица связана с наследственностью и индивидуальными особенностями анатомии. 

    Фото: Freepik.com

    Тогда в области подбородка возникает объем, который визуально утяжеляет лицо: человек может выглядеть старше своих лет, и в целом овал лица утрачивает четкость. Исправить это помогает липосакция подбородка, результат от которой сохраняется на многие года (при условии, что пациент не допускает резких перепадов веса).

    Редакция "Клео"

     

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