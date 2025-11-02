Бьюти-миф: правда ли, что осенью нужно менять уход и переходить на более плотные текстуры

С первыми холодами срочно меняем легкие кремы на насыщенные. Но так ли это необходимо? Разбираемся, где заканчиваются потребности кожи и начинаются стереотипы.

Миф №1: Осенью коже не хватает питания, поэтому нужны богатые текстуры

Правда в том, что в холодное время года коже нужен не плотный слой защитного крема, а глубокое увлажнение и поддержание микробиома. А это далеко не всегда зависит от текстуры. Холодный ветер и включенные батареи разрушают защитный барьер, и первое, что стоит сделать, – помочь коже удерживать влагу. Церамиды, пептиды и гиалуроновая кислота в легких текстурах справляются с этой задачей ничуть не хуже, чем в жирных кремах, которые часто просто создают иллюзию защиты. Поэтому выбираем текстуру, следуя собственным ощущениям: комфортно ли вам после насыщенного крема? Если нет, то выбирайте более легкие флюиды, гели, кремы-суфле.

Фото: архивы пресс-служб. Крем для лица увлажняющий, MONO beauty; Увлажняющий крем Collagen Recharging, Sferangs; Питательный крем для лица с церамидами Ceramide Firming, FarmStay; Увлажняющий дневной крем с легкой текстурой для любого типа кожи HYDRA-ESSENTIEL, Clarins; Крем для лица увлажняющий, PRIMADERMA

Миф №2: Легкие текстуры не справляются с холодом и ветром

Проблема не в текстуре, а в составе. Современные гели и эмульсии содержат те же активные компоненты, что и плотные кремы. Например, сыворотка или крем-гель с ниацинамидом и скваланом могут обеспечить тот же уровень защиты, что и густой бальзам, но без ощущения пленки на лице.

Миф №3: Если кожа шелушится, ей не хватает жирного крема

Шелушение – признак нарушения барьерной функции, а не недостатка питания. Иногда достаточно добавить в рутину эссенцию с пантенолом или тонер с лактатом натрия, чтобы решить проблему. Насыщенный крем в этом случае может лишь временно замаскировать проблему. Однако это не значит, что стоит избегать плотных текстур.

Фото: архивы пресс-службы SMORODINA. Сыворотка для нормализации микробиома кожи с лизатами, пребиотиками и постбиотиками

Кому на самом деле подходят плотные кремы?

Они незаменимы, когда того требуют конкретные обстоятельства и особенности кожи. Например, обладателям зрелой кожи после 45-50 лет часто необходимы насыщенные текстуры. С возрастом естественная выработка липидов замедляется, и легкие формулы не так эффективно справляются с интенсивным питанием. Жителям регионов с холодным климатом и сильными ветрами также нужны плотные средства с глицерином, ланолином, восками и маслами – они создают на поверхности физический щит.

Фото: архивы пресс-служб. Регенерирующий дневной крем для лица &#34;Полипептид, рамбутан и белый чай&#34;, Grown Alchemist; Увлажняющий и восстанавливающий крем с центеллой, Pogonia; Увлажняющий подтягивающий крем Hydra Confort, Eisenberg; Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз COLLAGEN 3% & HYALURONIC ACID 1,5% & VITAMIN C 0,5%, BIOBALANCE; Увлажняющий крем для лица, MISSHA

Обладателям атопической кожи в период обострений также могут помочь богатые текстуры. Когда кожный барьер серьезно поврежден, а чувствительность достигает пика, легкие средства часто не приносят облегчения. В таких случаях дерматологи рекомендуют бальзамы с простым составом – без отдушек, с преобладанием восстанавливающих компонентов вроде пантенола или аллантоина.

После некоторых косметологических процедур плотные кремы становятся частью реабилитации. Лазерные шлифовки, кислотные пилинги и агрессивные чистки требуют максимально бережного восстановления, где облегченные текстуры просто не справятся с задачей.

Фото: архивы пресс-службы d'Alba. Увлажняющий крем для лица White Truffle Moisturizing Cream

Время адаптации

Осень – время адаптации, а не революции в уходе. Вместо опрометчивой смены всех средств на насыщенные версии дерматологи рекомендуют сделать акцент на том, чтобы усилить антиоксидантную защиту. Ведь не секрет, что ультрафиолет и другие стрессовые факторы продолжают атаковать кожу даже в пасмурные дни. К счастью, мы можем нивелировать их вред, добавив в бьюти-рутину витамины С и Е, феруловую кислоту, ресвератрол, экстракты центеллы и зеленого чая. Они нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая тусклость и пигментацию. 

Фото: архивы пресс-служб. Увлажняющий крем Центелла, Erborian; Крем Collagen+ с фосфолипидами лецитина, Booster Bar; Крем для лица ночной, Apasionado; Ночной восстанавливающий увлажняющий крем для лица Mineral 89, Vichy; Лифтинг-крем для лица с пептидом меди, KANS

Второй важный момент – поддержание здорового микробиома кожи. Если баланс в порядке, то кожа легче адаптируется к осенним стрессам. Добавляйте в бьюти-рутину средства с пробиотиками и не злоупотребляйте агрессивным очищением: в холодное время года чаще пользуйтесь гидрофильными бальзамами, пенками и молочком для умывания.

Фото: архивы пресс-службы ULU. Интенсивно восстанавливающий пробиотический крем

И главное – помните, что осенний уход должен быть гибким: в ветреную погоду можно добавить питательное масло, в дни работы в офисе – сосредоточиться на увлажнении. Важно наблюдать за реакцией кожи и корректировать ритуал в зависимости от ее реальных потребностей, а не от дня календаря.

