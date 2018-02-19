Барби с мускулами: новый идеал женской красоты

Мы знаем, что модели и звезды в глянцевых журналах отретушированы. Что инстаграмные красотки накладывают на лица и тела тонны фильтров. Но почему-то массовая гонка за идеалом женской красоты продолжается.

Недавно научный журнал Sex Roles опубликовал исследование на тему нового стандарта привлекательности. Американские ученые выяснили, что теперь идеальная женщина — не просто худая, а еще и мускулистая. Не случайно возросла популярность фитнеса и ЗОЖ, а женщины в голливудских фильмах давно уже не «принцессы в беде», а «принцессы-воины», способность драться и убегать лучше мужчин.

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Но по ту сторону экрана — обычные женщины.

И здесь статистика говорит о другом: с каждым годом индекс массы тела представительниц прекрасного пола только растет. Размеры одежды 21 века не соответствуют тем же размерам в 20-м.

И только маленький процент женщин способен поместиться в «Прокрустовом ложе» массового стандарта красоты. Самооценка остальных не раз будет проверяться на прочность.

Можно, конечно, обвинять во всем масс-медиа, но есть и другие причины, как утверждают психологи. У современной женщины появляется все больше мужских обязанностей. Зачастую жизнь складывается так, что женщине приходится становиться многозадачной и «разруливать» вопросы финансов и воспитания детей. В этот момент ее мироощущение начинает меняться. Она то ли мама, то ли папа, то ли женщина, то ли мужчина.

Лариса Суркова, психолог

Несколько клиенток признались мне, что сами не заметили, как стали носить короткие стрижки. Начали отдавать предпочтение мужской одежде. Больше брюк, пиджаков, меньше платьев и юбок. Кто-то может это отрефлексировать и понять про себя. Кто-то начинает неосознанно уподобляться мужской половине — активно идет в спортзал, занимается силовыми нагрузками, наращивая мышечную массу.

С одной стороны, это плюс: женщины занимаются собой и своим здоровьем. С другой — силовые нагрузки или единоборства женщины выбирают потому, что у них накапливается огромное количество внутренней усталости и агрессии, раздражительности и обид на весь мир и противоположный пол. Именно в спортивном клубе женщины с этим борются, приобретая мускулистое тело, которым начинают гордиться. Они показывают свои достижения в социальных сетях, запуская механизм подражательства, который в интернете очень развит.

У современных женщин, особенно в России, самооценка очень хрупкая и ударить по ней легко чем угодно. Неважно, худая ли женщина, мускулистая или полная. Обязательно найдутся те, кто будут писать ей гадости в соцсетях. Смешно думать, что у «фитоняшек» все в порядке с самооценкой. Они точно так же страдают от негативных комментариев и непрошенных советчиков.

Занятия спортом и своим здоровьем сейчас, безусловно, в моде. В частности, это связано с тем что у нас появилось больше возможностей уделять внимание себе, своему внешнему виду. При этом стиль одежды и макияж становятся все более расслаблеными. Нарядность перестает быть модной, а новыми маркерами благополучия человека становятся хорошее здоровье и ухоженность (без косметологических и парикмахерских излишеств).

И несмотря на то, что спорт не гарантирует здоровья, а некоторые тренировки чреваты травмами, многие девушки действительно потянулись в фитнес-клубы и взяли в руки железо.

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Некоторые даже обращаются за рельефными мускулами не к фитнес-тренеру, а к... пластическому хирургу. В клиниках предлагают процедуры наращивания мышечной массы, выделения мускулатуры и даже оформления кубиков на животе.

Юрий Диков, пластический хирург

Не могу сказать, что на сегодняшний день это самая популярная и востребованная процедура, но желающие есть. Например, тех же кубиков на животе можно достичь двумя путями. Первый — это когда кубики у человека и есть, но толщина жировой клетчатки не позволяет им четко прорисовываться. В этом случае достаточно убрать жир с живота и сделать анатомический акцент на мышцы и борозды. Тогда у пациента будет своя естественная мускулатура, а мы лишь подчеркнем ее контуры. Второй — когда на подкожной жировой клетчатке пытаются формировать какой-то рельеф, но пациент при этом не обладает выделенной мускулатурой в области живота. Выглядит это не особо эстетично и наощупь это будет неприятно.

Мода на совсем худые тела уже отошла в прошлое. Сейчас мы возвращаемся к формам, к оформленным телам. Но, безусловно, к пластическим хирургам люди все же приходят не под веянием моды, а чтобы решить свою конкретную проблему.