Балаяж на темные волосы средней длины

Любой женщине хочется, чтобы ее волосы выглядели роскошно и естественно, а поможет в этом техника балаяж. Наиболее выигрышно она смотрится на темных волосах средней длины, это хорошо видно на фото.

Особенности окрашивания балаяж

Стандартное окрашивание волос уже никого не удивляет, да и смотрится это скучновато. Поэтому балаяж на темных волосах завоевал такую популярность, к тому же он имеет массу преимуществ:

эту технику могут использовать женщины любых возрастов;

балаяж позволяет скрыть седину;

даже тонкие волосы будут выглядеть пышно и объемно;

не требует частых походов к парикмахеру;

при помощи техники окрашивания балаяж можно скрыть недостатки лица, например, слишком широкие скулы или круглые щеки;

органично смотрится на любой длине волос, но особенно модно в 2019 году выполнять окрашивание на средней длине.

Выполнение техники балаяж имеет определённые особенности, которые необходимо соблюдать:

если нужно подстричь концы волос, то лучше это сделать за несколько дней до процедуры;

перед тем, как красить волосы, их надо не мыть 2 дня;

при окрашивании волосы расчесывают наоборот, от кончиков к макушке;

если волосы короткие, то их начесывают от корней, так, чтобы они торчали ежиком.

Кроме того, прежде чем начать окрашивание волосы делят на локоны и стягивают резинками, лишь после этого начинают процедуру.

Подбираем оттенок: советы

В переводе с французского «балаяж» означает «мести», это созвучно тому, как выполняется техника. Краска как будто сметает все старое, придавая волосам особый блеск. На темные волосы средней длины можно использовать определенное количество оттенков, предлагаем несколько вариантов окраски:

Если хочется оставить прежним естественный цвет волос, то можно не трогать макушку, а осветлить лишь концы. Это позволит сделать образ ярче. Главное чтобы переход был плавным. Если есть желание сделать прическу более эффектной, то нужно использовать окрашивание бликами. При этом остается ощущение натуральности, кажется, что волосы просто блестят на солнце. Карамельный балаяж лучше всего выглядит на темных и прямых волосах. Можно выбрать сдержанный цвет или остановиться на ярко-рыжих оттенках. Окрашиваются при этом только кончики, или выполняются блики по всей длине. Шатенки могут позволить себе эксперименты с красным, розовым или вишневым цветом. Благодаря технике, яркие оттенки не будут смотреться вызывающе. Окрашивание волос в фиолетовый или синий цвет придаст женщине некую таинственность. Прекрасно смотрится на темных волосах контрастный балаяж, тогда окрашивать волосы надо практически от корней, либо с середины.

Вообще, технику балаяж чаще используют женщины с темными волосами, чем блондинки.

Реальные фото “До” и “После”

Если посмотреть фото «до» и «после» выполнения балаяж на темные волосы, можно увидеть, как меняется внешность женщины в лучшую сторону, особенно если они имеют среднюю длину.

В этой технике осветление происходит, как бы естественным путем. Поэтому яркий блик кажется солнечным зайчиком, запутавшимся в волосах.

При правильном окрашивании, тон красителя не должен отличаться от натурального цвета больше, чем на два тона. Балаяж на темные волосы средней длины с челкой не предполагает изменения ее цвета. Гораздо гармоничнее будет образ, если цвет челки соответствует корням волос, что хорошо видно на фото «до» и «после».

Как сделать в домашних условиях пошагово

Конечно, чтобы получить профессиональное окрашивание лучше обратиться к специалисту, но реально балаяж выполнить самостоятельно. Для начала приготовьте следующие предметы:

неметаллическая чашка;

краска;

маленькие заколки;

кисточка;

фольга;

расческа.

Последовательность действий:

Расчесываем волосы, делим их на зоны, которые будем окрашивать и зафиксируем каждую заколкой, можно использовать резинки. Теперь наносим краску, начиная от корней и, как бы протягивая ее по всей длине, и заворачиваем в предварительно, нарезанную на кусочки фольгу. Нанесение краски должно происходить небрежными мазками, тогда можно будет добиться эффекта натуральности. Через 15 минут краску нужно счесать к низу, таким образом, добиваемся плавного перехода. Если используется несколько тонов, то надо будет их чередовать. Сколько держать краску на волосах, надо смотреть в прилагаемой к ней инструкции. Промываем волосы под проточной водой.

Чтобы кончики волос после этой процедуры оставались здоровыми, надо начать использовать специальное масло, оно позволит сохранить необходимую влажность волос.

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Балаяж с челкой

Если балаяж выполняется профессионально, то он будет идеально смотреться на темных волосах именно средней длины. Причем он одинаково сногсшибательно выглядит, как на прическе с челкой, так и без нее, что хорошо видно на фото.

Прямую челку можно окрасить в том же тоне, что и остальные волосы, или вообще ее не трогать. В этом случае, ее цвет будет совпадать с корнями.

Для косой челки необходимо окрашивание в том же тоне, что и остальные волосы, если она останется в том же цвете, что и корни, то это внесет асимметрию в образ. Обладательницам длинной челки до скул или даже до подбородка, лучше осветлить передние пряди, которые обрамляют лицо.

Балаяж на прямые волосы

Выполнять технологию балаяж на темные прямые волосы средней длины лучше у профессионалов, потому что на них тяжелее добиться плавного перехода и даже небольшие погрешности будут бросаться в глаза.

Для прямых волос существует два метода окрашивания - это ленточное и начес. Первый способ используют если не нужна контрастная растяжка, в этом случае волосы разделяют на полоски, выбирают отдельные пряди и окрашивают их.

На фото «до» и «после» видно как выглядит балаяж на прямых волосах.

Если проводить покраску вторым методом, то волосы нужно просто начесать, прямо от корней. Краска при этом наносится сверху на начес, при этом движения должны быть легкими, размашистыми. Если балаяж выполняется на темные прямые волосы средней длины в теплых цветах, то дальнейшее их тонирование не требуется.

На кудрявые волосы

Техника балаяж напоминает нам об отдыхе на море, волосы как будто выгорели на солнце, и появился новый необычный оттенок. Особенно эффектно балаяж выглядит на вьющихся волосах - четкой границы между цветами не видно, оттенки плавно переходят от одного к другому.

Окрашивание таких волос происходит точно также, единственное отличие заключается в том, что перед процедурой пряди надо выпрямить при помощи утюжка. Иначе результат может быть неожиданным.

Преимущество балаяж для кудрявых волос в том, что корни остаются нетронутыми, поэтому окрашивание не будет сильно болезненным. Так как вьющиеся волосы имеют более пористую структуру, краска быстрее в них впитывается и дольше сохраняет свой цвет, поэтому часто их окрашивать не придется.

Натуральные кудри страдают от недостатка влаги, поэтому после проведения процедуры балаяж требуют дополнительного ухода. Нужно смазывать их сывороткой, маслом, если понадобится укладка горячим феном или плойкой, то использовать термозащитные средства.

Советы

Чтобы создать новый прекрасный образ, узнаем какие могут быть совершены ошибки при окрашивании балаяж, дабы избежать их:

При окрашивании надо использовать одну краску, но разных тонов. Нельзя сочетать, например, черный, золотой и красный оттенок одновременно. Стрижку волос надо провести за несколько дней до окрашивания, потому что во время самой процедуры они должны быть немытыми. Не стоит заниматься окрашиванием балаяж чаще, чем 5 раза в год. Если корни слишком быстро отрастают, то можно осветлить их при помощи специального крема, не затрагивая остальные волосы. После процедуры надо обязательно использовать увлажняющие средства, масла, спреи.

Если принято решение провести окрашивание в домашних условиях, то необходимо строго следовать рекомендациям специалистов, чтобы получить прекрасный и волнующий образ. Балаяж на темные волосы средней длины будет смотреться очень стильно!