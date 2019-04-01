Благоприятные дни для стрижек в июле 2019 года

Каждой девушке и женщине важно следить за лунном календарем стрижек на июль 2019 года. Это позволит выбрать наиболее благоприятные дни, когда можно будет стричь волосы.

Как влияет фазы луны на стрижку волос

В сфере парикмахерских услуг влияние Небесного светила и сведения из лунного календаря стрижек рассматриваются давно, поэтому на июль 2019 года можно уже сейчас выбрать самые благоприятные дни для походов в салон по Оракулу.

Начиная с древних времен цирюльники и брадобреи особенно обращали внимание на рекомендации календаря. Несмотря на указания Луны и запрет на проведение стрижек, древние парикмахеры могли стричь и в неподходящие дни, но это относилось по большей части к незнакомым клиентам. Родным и близким друзьям они могли отказать в процедуре.

В народе считается, стрижка волос на Убывающую Луну может привести к замедлению их рост. Это означает, что достичь необходимой длины будет не так просто и быстро, как хотелось бы.

Данное условие может и не влиять на человека, ведь кто-то может просто подровнять концы волос и не печалиться о том, что они отрастут не скоро, а кто-то делает кардинальные перемены в прическе и может состричь большую часть шевелюры – в этом случае волноваться приходится больше.

Помимо этого, результат стрижки может просто на просто не устроить клиента, тогда он начинает переживать. Чтобы избежать негативных последствий, важно предварительно проанализировать лунный календарь стрижек на июль 2019 года, выбрать самые благоприятные дни и посетить салон тогда, когда благоволит луна.

Бытует мнение, что лучше всего проходит стрижка на Новую Луну (Новолуние). В этот период разрешается и рекомендуется подрезать волосы, так как вырастут они очень быстро.

Отмечаются некоторые дни, в которые можно наблюдать изменение структуры волос, их объем, плотность и сила. Из этого следует, что стрижка шевелюры, обладающей хорошим объемом, шелковистостью, позволит сохранить ее состояние в таком же виде.

Не каждый серьезно относится к влиянию Луны на волосы и рекомендациям лунного календаря, но многие обращали внимание на кардинальную смену душевного состояния после похода в парикмахерскую. Считается, что настроение существенно улучшится, появится легкость и спокойствие, а также будет наблюдаться душевный подъем, если сходить в салон в благоприятный для этого момент.

На состояние волос влияет несколько параметров: фазы Луны, зодиакальное расположение, а также дни недели. Рассмотрим каждый из них.

Фазы Луны

При Новолунии. Появление чего-то нового в нашем мире сопровождается тратой энергии и силы. Все люди на земле делятся своей энергией, чтобы восполнить резерв Вселенной. Все виды вторжения в единое целое организма, в частности, стрижка волос, обернется неожиданным результатом, который исправить уже не получится. При Растущей Луне. В это время все живые организмы получают большую дозу силы, поэтому волосы также наполняются энергией. Поход к парикмахеру приведет к благополучным последствиям, шевелюра будет быстро расти, наполнится силой и здоровьем. Этот период подойдет тем людям, которые привыкли редко ходить в салон. Для тех, кто стремится к отращиванию волосы в укороченный срок, подрезать шевелюру важно исключительно на Растущую Луну. При Полнолунии. Период, который подходит для неожиданных поступков и радикальных перемен. Кто хочет изменить цвет волос, например, из светлого оттенка перейти в темный. Также одобряется резкая смена длины волос. Для тех, кто не готов так круто менять свою жизнь в ближайшее время, лучше отказаться от этой затеи. При Убывающей Луне. Рекомендуется стричь волосы в этот период тем, кто старается поддерживать аккуратную и стильную прическу, но может посещать парикмахерские крайне редко. Изначальный вид шевелюры будет в таком же виде и не поддастся негативному влиянию. Длина волос будет изменяться очень медленно. Помимо этого, при убывании луны рекомендуется делать укрепляющие маски. Если часто стричь волосы на Убывающую Луну, можно получить ослабленные и безжизненные корни.

Зодиакальное расположение

если Луна находится в Овне, то воздействие на волосы будет нейтральным;

нахождение Луны в Тельце оказывает благоприятное влияние;

в Близнецах Луна положительно сказывается на шевелюре;

нахождение в Раке отрицательно влияет на волосы, может привести к их непослушности;

находящееся светило во Льве положительно сказывается на локонах, увеличивает их густоту;

располагающаяся Луна в Деве благотворно влияет на локоны, укоряет их рост, увеличивает густоту и наполняет здоровьем. В этот период полезны любые виды парикмахерских процедур;

если Луна в Весах, то волосы будут непослушными и пушистыми;

когда светило в Скорпионе, однозначного ответа нельзя дать. Парикмахерские процедуры могут навредить волосам либо улучшить их состояние;

расположение в Стрельце нейтрально сказывается на шевелюре;

если Небесное тело находится в Козероге, то стричься можно, будут только положительные последствия;

находясь в Водолее, Луна негативно отражается на волосах;

если в Рыбах, то не рекомендуется менять прическу.

Дни недели

В зависимости от дня, в который родился человек, можно определить когда на неделе можно будет стричь волосы в июле 2019 года по лунному календарю.

Запретный день, когда никому нельзя стричь волосы - считается воскресенье.

Существуют дни-антагонисты, которые способны существенно менять жизнь каждого человека. К таким дням относятся все дни недели, кроме субботы.

На основании дня, когда на свет появился человек, рекомендации по стрижкам следующие:

в понедельник – запретными днями для изменения прически считается вторник и воскресенье;

– запретными днями для изменения прически считается вторник и воскресенье; во вторник – не следует выполнять парикмахерские процедуры в понедельник, среду и пятницу;

– не следует выполнять парикмахерские процедуры в понедельник, среду и пятницу; в среду – нельзя делать стрижки в понедельник, вторник и четверг;

– нельзя делать стрижки в понедельник, вторник и четверг; в четверг – к запретным дням относится среда и суббота;

– к запретным дням относится среда и суббота; в пятницу – выполнение парикмахерских процедур во вторник среду не желательны;

– выполнение парикмахерских процедур во вторник среду не желательны; в субботу – отрицательными днями для смены прически считаются понедельник-четверг, а также воскресенье;

– отрицательными днями для смены прически считаются понедельник-четверг, а также воскресенье; в воскресенье – стрижка не порадует в понедельник, среду, пятницу и субботу.

Если правильно выбрать день, когда можно стричь волосы в июле 2019 года по советам лунного календаря, можно обезопасить себя от вредных последствий и даже усовершенствовать свои локоны.

Самые благоприятные дни для стрижек

Проанализировав лунный календарь стрижек на июль 2019 года, выделены самые благоприятные дни для изменения прически, а также цвета волос.

Если в самые благоприятные дни нет возможности посетить парикмахерскую, можно это сделать в удачные дни для стрижек, причесок и окраски локонов. Также существуют и нейтральны дни, продемонстрированные в следующей таблице.

Неблагоприятные дни для стрижек в июле 2019 года

К неблагоприятным дням для стрижки волос в июле 2019 года относятся следующие:

12.07.19;

19.07.19;

21.07.19;

28.07.19.

Рекомендации для каждого знака зодиака

Изменение стиля и внешнего облика может повлиять на течение человеческой жизни и даже перевернуть судьбу. Некоторые стрижки притягивают успех, а некоторые наоборот – препятствуют исполнению желания и намеченных планов.

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и радость, следует избегать неблагоприятных дней для стрижки волос в июле 2019 года.

Каждому знаку зодиака отведены определенные рекомендации для проведения парикмахерских процедур:

Овнам рекомендуется делать укороченные стрижки, тогда жизнь уж точно будет счастливой. Такая шевелюра будет выступать в роли защитника и охраняющего талисмана. Тельцам лучше всего делать каре, освобождая шею и привлекая успех и хорошее самочувствие в свою жизнь. Для девушек, которые стремятся к постоянству, рекомендуется красить локоны в русый оттенок. Близнецы должны делать объемную прическу, которая в любом случае добавит в жизнь успех и радость. Ракам рекомендуется выделять свои скромные и изящные черты с помощью прическу. Данный вид шевелюры положительно повлияет на личную жизнь. Львы отлично смотрятся с объемными прическами, поэтому стоит уделить особое внимание именно такому варианту. Благодаря этому, львы будут купаться в заинтересованности окружающих, которая им постоянно нужна. Деве, чтобы быть счастливой, следует покрасить свои волосы в темно-русый оттенок. Рекомендуется короткая стрижка, длину нужно убрать. Весам лучше всего делать скромную прическу со своеобразной изюминкой. Так получится привлечь в свою жизнь полезных и хороших людей. Скорпионам лучше всего выпрямлять волосы, именно тогда они будут счастливыми. Если каждый день пользоваться утюжком, положительная энергетика Скорпионов усилится. Стрельцы будут удачливыми, если остановят свое внимание на стрижках средней длины. Так, можно облегчить свою жизнь. Козерогам нужно также как и Стрельцам, носить средней длины стрижки, чтобы запустить в свою жизнь удачу. Желательно тоже выпрямлять локоны. Водолеям важно стремиться к оригинальности. Своеобразная стрижка сможет обратить внимание на уникальные черты Водолеев. Рыбам нужно делать простую стрижку, но обладать определенной уникальностью. В таком случае положительная энергия будет сопровождать рыб всегда.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2019 года, отмеченные в лунном календаре, позволяют подобрать самый лучший момент для ухода за локонами.

Каждой девушке рекомендуется составлять график посещения салона в соответствии с советами лунного календаря на определенный месяц. Только так можно изменить внешность, а также собственную судьбу.