Окрашивание волос 2019 на средние волосы - новинки

Вектор популярности гламура и строгих правил моды сместился в сторону самовыражения. В развитых странах балом правят комфорт, самореализация, творчество и свобода. Подобное изменение главных ориентиров отразилось в первую очередь в модных тенденциях, поэтому в окрашивании волос в сезоне 2019 года нет ограничений. Есть некоторые рекомендации для создания композиций на средне волосы, которые мы рассмотрим далее.

Актуальные цвета для блондинок на средние волосы 2019

Для ярких блондинок модные эксперты приготовили сразу несколько отличных новинок. На вершину популярности обещает взлететь омбре для светлых волос, с нанесением минимального вреда локонам. Плавные переходы, калейдоскоп оттенков и игра цвета теперь доступны и для блондинок. При этом корни волос остаются натурального оттенка, а само полотно постепенно осветляется, чтобы приобрести жемчужный, золотистый или платиновый оттенок.

Резкие цветовые переходы на средних волосах сглаживаются, и остаются актуальные для блондинок, сияющие кудри. Относительно модных оттенков окрашивания волос сезона 2019 ориентиры также имеются.

Ультраблонд

Если вы давно хотели позволить себе белоснежный оттенок голливудских див, самое время его попробовать. Не переставая восхищаться прическами кинозвезд, модницы продолжают копировать знаменитый белый цвет. Главное пользуйтесь услугами профессионалов и качественными красителями, желтизна и высушенные пряди безвозвратно испортят образ.



Розовые оттенки

Легкие нотки клубники в шампанском по-прежнему актуальны. Добиться эффектного розового перелива довольно сложно, но при правильном выборе цветов вы получите ультрамодное окрашивание. Основой для создания розового блонда является светло-русый оттенок, не следует чрезмерно осветлять волосы.

Именно такая основа позволит создать неповторимые розоватые переливы, которыми так восхищаются модные гуру. Правильный оттенок освежит цвет лица, сделает черты мягче, а кожу моложе, добавит сияния и блеска.

Кремовый блонд

Один из самых актуальных оттенков этого сезона, продолжающей моду на естественную красоту. Этот удивительный цвет подходит для всех русоволосых девушек, мечтающих о роскошном натуральном оттенке. Он освежит светлую кожу и придаст сияния темной, подойдет для густой шевелюры и для тонких прядей.

Главной новинкой сезона 2019 на средние волосы является специальная техника, которая предполагает окрашивание волос у лица более светлым тоном. Это придает блондинкам неповторимый шарм и сияние.

Актуальные цвета для рыжеволосых

Безусловным фаворитом в окрашивании волос сезона 2019 является огненный цвет, поэтому девушки с естественными рыжими средними волосами будут в эпицентре модных тенденций. Для тех, кто хотел бы оживить образ цветовой гаммой пылающего огня, есть несколько рекомендаций.

Обязательно подбирайте краситель в соответствии с тоном кожи, избегайте слишком кричащих, искусственных тонов и отдавайте предпочтение модным оттенкам.



Медный

Самый темный тон среди рыжеватых оттенков уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге популярности. Насыщенный и благородный медный краситель подойдет женщинам любого возраста, сделает прическу роскошной, а образ эффектным. На средних волосах темная медь будет смотреться особенно хорошо.



Имбирный оттенок

Практически натуральный тон, с сиянием и переливами золотистого. Особенность данной техники окрашивания в том, что рыжеватые вкрапления практически незаметны за основой из русых волос. Брызги расплавленного золота появляются при попадании на прическу солнечных лучей или воздействия искусственного освещения.

Модное и необычное окрашивание, которое обязательно понравится поклонникам ярких красок.

Медовая бронза

Баланс на грани ярких оттенков и благородных тонов, требующий от стилиста высокого уровня мастерства, остается фаворитом модных тенденций. При ошибках в окрашивании, бронза может превратиться в вызывающий огонь или искусственную ржавчину. Для правильного эффектна медовый оттенок должен быть практически незаметным и придавать прическе мягкое тепло.ъ

Особенно эффектно окрашивание будет смотреться в сочетании со светлой кожей и светлыми глазами.

Актуальные цвета для брюнеток на средние волосы

Для брюнеток мастера индустрии красоты предлагают абсолютно беспрецедентное решение, ставшее доступным благодаря появлению красителей нового поколения. Теперь, для украшения прически яркими прядями не придется прибегать к сильному осветлению, сжигая волосы.

Получить красные, зеленые или лиловые краски можно осветлив локоны всего на один тон, а некоторые бренды выпускают линейку средств, окрашивающих темные пряди без осветления.

Если вы давно мечтали попробовать яркую цветовую палитру или оживить темную шевелюру, тренды сезона 2019 именно для вас. Среди более сдержанных красок, выделяются несколько фаворитов.

Корица

Беспроигрышное сочетание каштанового и рыжего остается актуальным во все времена. Теплые оттенки шоколада, золотистые переливы и медные отблески на средних волосах эффектно подчеркнут загар, заставят кожу брюнеток сиять и сделают окрашивание волос самым модным в 2019 году. При этом оттенок выглядит естественно и натурально, гармонично сочетаясь с любым цветом глаз.

Кофе-глясе

Горький шоколад и пепельные пряди создают неповторимый теплый оттенок, который остается на пике популярности уже несколько сезонов подряд. Правильное окрашивание поможет подчеркнуть красоту загорелой кожи и сделать образ эффектным без темных красителей.

Привлекательные переливы, задорный блеск и женственное сияние пришлись по вкусу многих темноволосым красавицам, поэтому гляссе по-прежнему в тренде.

Черный тюльпан

Насыщенный черный оттенок с лиловыми нотками уверенно набирает популярность. Это холодный аристократичный цвет, который придает обладательнице утонченность и лоск. Для создания требуемой цветовой комбинации необходим настоящий профессионал своего дела, который умело совместит фиолетовые пряди и темную основу. Броско и элегантно оттенок будет смотреться на здоровых, ухоженных волосах.

Если вашим локонам не хватает влаги, они пересушены частыми окрашиваниями или химическими процедурами, тюльпан будет смотреться тускло.

Актуальное колорирование в 2019 году

Современные техники окрашивания, которыми владеют профессиональные мастера, разительно отличаются от принятых ранее методов. С помощью специальных приемов можно визуально сделать волосы гуще, объемнее, придать им здоровый блеск и сияние.

Гармоничное сочетание цветов позволяет получить завораживающие переливы при каждом повороте головы, эффектно подчеркнуть стрижку и придать необходимый объем ежедневной укладке.

В этом сезоне модницы отдают предпочтение нескольким современным техниках, отлично зарекомендовавшим себя во всем мире:

Балаяж. Одно из самых последних разработок французских гуру красоты подойдет для светлых волос. Контрастные акценты выделяют светлые части шевелюры, которые плавно переходят в более темный тон. При этом контраст делается между верхней и нижней частью локонов. После посещения салона локоны будут выглядеть объемными и слегка выгоревшими на солнце. Крем-сода. Любимая техника колорирования Голливуда теперь доступна и обычным женщинам. Для получения необходимого эффекта мастер смешивает светлые, бежевые и золотистые тона и наносит их на пряди, используя специальную технику. Крем-сода подходит для брюнеток и блондинок, отлично ложится и создает эффект цветных переливов и теплых отблесков. Тигровый глаз. Уникальная техника стала настоящим подарком для темноволосых девушек. За новый способ окрашивания волос, ставший популярным в 2019 году, брюнетки должны благодарить известного стилиста Голливуда. Главной особенностью окрашивания на средние волосы является создание переливов с помощью оттенков меда, карамели и янтаря. Плавные линии и мягкие переходы напоминают известный полудрагоценный камень и сохраняют прическу на длительный срок.

Мода на естественность не исключает и довольно смелые решения, подходящие ярким и эпатажным обладательницам волос средней длинны. Согласно последним фото, в моде снова трафаретное окрашивание, которое предполагает равномерное нанесение рисунка по всей шевелюре.

Пятна, линии, футуристические рисунки и пиксели покоряют модные подиумы и неизменно привлекают внимание.

Яркие цветовые акценты также остаются в тренде, поэтому разнообразить прическу можно несколькими прядками голубого, лилового или винного цвета.

Омбре 2019

Плавный переход между двумя контрастными тонами подойдет всем желающим изменить прическу. Особенно эффектно модное окрашивание волос смотрится на волосах средней длины. Фото актуальных вариантов в 2019 году демонстрируют, что цвет локонов не имеет значения. Изобретенная относительно недавно техника окрашивания остается популярной во всех вариациях.

Блондинкам и русоволосым девушкам в сезоне 2019 модные стилисты рекомендуют придерживаться натуральной цветовой палитры. Для создания акцентов подойдут золотистые тона, а также медовый и пшеничный. Абсолютным фаворитом является бликующие омбре.

Для темных волос допускаются любые эксперименты. Окрашивание на средние волосы позволяет создавать плавные и контрастные переходы, сделать блики и акценты. Модная цветовая палитра для темных локонов включает медовые, кофейные и карамельные оттенки. Самыми актуальными будут пепельные тона, которые можно сочетать практически с любым основным цветом.

Карамельные оттенки окрашивания волос в 2019 году

По заверениям модных стилистов карамельные оттенки будут самыми популярными при окрашивании волос в сезоне 2019. Теплые и мягкие цвета, с естественным блеском и манящими переливами подходят практически всем представительницам прекрасного пола. Особенно актуальным будет мелирование карамельными оттенками и окрашивание в технике балаяж.

Эксперты красоты подготовили для модниц целую палитру трендовых тонов, поэтому можно подобрать оттенок подходящий именно вам. Жженая карамель или сливочный рис сделают прическу яркой и эффектной, а глазированный миндаль придает шарма и элегантности образу.

Новые оттенки волос

Среди новинок в окрашивании особенно выделяется темный блонд, который выглядит очень эффектно и стильно. Для его создания в натуральный светлый тон добавляют темные нотки, гармонично распределяя их по всей длине прядей. В некоторых случаях для темного блонда используют сразу несколько актуальных оттенков.



Благодаря профессиональным стилистам, которые ежедневно создают новые цветовые сочетания и придумывают уникальные техники модного окрашивания волос, мы может наслаждаться игрой цвета в наших локонах. Главное, в 2019 году выбирайте только качественную продукцию, отдавайте предпочтение естественности и не забывайте об уходе после окрашивания. Помните, что только здоровые волосы выглядят великолепно в любом цвете.