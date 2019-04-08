Без большой груди карьеру в шоу-бизнесе не сделать?

Юная певица Юлия Бойко рассказала, почему она хочет увеличить грудь. В новом видео, размещенном на YouTube-канале проекта «Красота на Миллион», девушка откровенно рассказывает свою историю жизни и раскрывает секрет, из-за которого она отважилась на проведение пластической операции.

Юлия Бойко родилась в глубинке Костромской области и с первых дней знала, что ее будущее связано с большой сценой. Так и случилось. Получив начальное музыкальное образование, девушка решила покорять Москву. И у нее это получилось.

Сначала ее высоко оценило жюри вокального конкурса «Главная сцена» на телеканале Россия-1. Через некоторое время после этого Юлия Бойко триумфально выступает в шоу «Успех» на канале СТС. Именно здесь ее замечают Филипп Киркоров и рэпер Гнойный (Слава КПСС). Последний настолько был тронут выступлением Юлии, что не мог сдержать слез – кадры с плачущим рэпером увидела вся страна!

Казалось бы, что еще нужно молодой девочке? Но Юлия решила, что пробиться в мир большого шоу-бизнеса ей поможет не только ее голос, талант, но и эффектная внешность. Именно по этой причине она обратилась в проект «Красота на Миллион».

Почему для проведения пластической операции она выбрала пластического хирурга Сергея Николаевича Блохина? Что все-таки связывает девушку с рэпером Гнойным? Как складывались их отношения вне проекта?

Все самое интересное смотрите в новом видео об участнице на канале проекта «Красота на Миллион»!