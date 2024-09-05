Как ухаживать за кутикулой, чтобы продлить жизнь маникюру

Важный элемент

Кутикула – это тоненький ободок кожи у основания ногтевого ложа, который защищает матрикс ногтя от грибков, воспалений и инородных частиц.



Постоянный контакт рук с окружающей средой, будь то вода, мыло, промозглая погода или даже влажные антибактериальные салфетки, повреждает кутикулу, на ней появляются заусенцы, микротрещинки. Мало того, что поврежденная кутикула неэстетично выглядит, так она еще и теряет свои защитные функции: ногти растут более ломкими и тонкими, чаще расслаиваются.





План действий

1) Не обрезать. Есть множество исследований, в которых говорится, что лучше не обрезать кутикулу механическим способом (ножничками, кусачками). Желательно удалять ее ороговевшие клетки при помощи косметического ремувера и отодвигать апельсиновой палочкой, либо аккуратно спиливать фрезой в маникюрном кабинете.

2) Носить перчатки. С приходом осени в вашем гардеробе должны появляться перчатки, ведь даже минимальный перепад температур, если дома +25, а на улице +7, уже негативно сказывается на состоянии кутикулы.



Хозяйственными перчатками тоже не пренебрегайте: надевайте их во время мытья посуды и уборки. Небольшой лайфхак: нанесите под перчатки увлажняющий крем. Пока вы заняты делами, он пропитает кожу рук и сделает ее ухоженной.

3) Увлажняйте кутикулу в течение дня: для этого можно приобрести специальный карандаш для кутикулы с маслом, который удобно носить с собой в сумочке и всегда держать под рукой.

4) Не используйте антисептики без веского повода. Спиртовые спреи и гели очень сушат кожу и нарушают ее естественный микробиом. Поэтому если у вас есть возможность просто вымыть руки с мылом перед едой, лучше воспользоваться этим проверенным способом вместо того, чтобы брызгать спреем. Кстати, от антибактериального мыла, если только вы не работаете в больнице, тоже лучше отказаться. Оно безбожно сушит кожу и убивает не только плохие бактерии, но и хорошие, несущие защитную функцию. В обычной жизни достаточно тщательного мытья с классическим мылом.

5) Перед сном используйте питательный крем, не забывая помассировать каждый палец и уделяя внимание зоне вокруг ногтя. Количество средства имеет значение: лучше наносить крем щедро и дать ему впитаться, чем сэкономить и не достаточно увлажнить кожу.

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