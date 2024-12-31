11 мифов об уходе за волосами, в которые девушкам пора перестать верить

Вокруг ухода за волосами всегда витает множество мифов. Когда-то наши бабушки уверяли, что хозяйственное мыло – лучший шампунь, а домашние маски из яиц и майонеза способны превратить любые волосы в "копну мечты". К счастью, мы это пережили. Но новые мифы приходят на смену старым. Самое время разобраться, что из привычных советов – заблуждение, а что действительно работает.

Голову можно "приучить" меньше пачкаться

Это миф, который уже плотно засел в головах многих. Правда в том, что сальные железы работают так, как запрограммировано генетически. Частота мытья никак не влияет на их активность. Если волосы быстро становятся жирными, причина может быть в уходе, питании или гормональном фоне, но уж точно не в том, как часто вы их моете.

Волосы могут привыкнуть к средствам

Нет, ваши волосы не выработают иммунитет к любимому шампуню. Если кажется, что средство "перестало работать", скорее всего, оно просто не решает текущих потребностей волос. Например, зимой волосы могут стать суше из-за отопления, а летом – страдать от солнечных лучей.

Мыть волосы вниз головой вредно





Абсолютно безопасно. Хотите – мойте под душем, хотите – вниз головой, главное – тщательно промывать кожу головы.

Все средства должны быть одного бренда

Маркетинговая сказка. Смешивать марки можно и нужно – главное, чтобы продукты подходили вашему типу волос.

Бальзам, кондиционер и маска – разные средства

На самом деле, эти продукты очень похожи по составу. Маска отличается лишь более высокой концентрацией активных веществ и тем, что ее нужно держать дольше.

Деревянные расчески самые лучшие





Дерево красиво, но далеко не всегда удобно. Лучший выбор – расчески из силикона с мягкими зубцами. Они меньше травмируют волосы и не вызывают статического электричества.

Сульфаты – это зло

Сульфаты действительно могут сушить волосы, но они отлично очищают кожу головы. Если у вас нет чувствительности, бояться их не стоит. И уж точно они не вызывают рак – это научно опровергнуто.

Люкс-средства всегда лучше масс-маркета

Цена не всегда равна качеству. Важно изучать состав. Некоторые бюджетные средства ничем не уступают люксу, а иногда даже превосходят его.

Регулярное подравнивание ускоряет рост волос



Волосы растут от корней, а не с концов. Подравнивание помогает избавиться от секущихся концов, что делает волосы более здоровыми визуально, но на скорость роста не влияет.



Никотиновая кислота разбудит фолликулы

Начнем с главного: "спящих" фолликулов не существует. Что касается никотиновой кислоты, в форме раствора для инъекций она часто вызывает аллергические реакции, поэтому наносить ее на кожу головы – не лучшая идея. К тому же это вещество не проникает ниже эпидермиса, а фолликулы расположены глубже – в дерме. Так что все разговоры о чудесном пробуждении корней волос с помощью этого средства – не более чем миф.

Средства могут вызывать выпадение волос

Ваши средства никак не связаны с выпадением. Волос выпадает когда фолликул переходит в фазу покоя, и маска или массаж головы просто помогают уже "мертвым" волосам быстрее покинуть свое место. Кстати, любая стимуляция, будь то перцовая маска или простое мытье головы, усиливает все процессы – как выпадение, так и рост. А если волосы выпадают слишком рано или в большом количестве, стоит обратиться к трихологу, чтобы выяснить причину.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как облегчить расчесывание волос.