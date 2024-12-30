Домашние маски для рук: 5 эффективных рецептов

Маски для рук можно делать так часто, как только появляется возможность, с предварительной подготовкой эпидермиса и без. Самый эффективный вариант для восстановления ваших ладоней – домашняя спа-процедура из трех этапов: ванночки, отшелушивания и маски.

Ромашковая ванна

Заварите 2 пакетика с ромашковым чаем или 2 столовые ложки сушеной ромашки в 1 л кипятка. Остудите жидкость до комфортно-теплой температуры и опустите в ванночку руки, погрузив их до запястий, на 15 минут.





Если вы носите гель-лак, то этап с ванночкой лучше пропустить, просто немного распарив ладони мытьем под горячей водой 40 градусов.

Готовим скраб

Существует много рецептов скрабов на основе сахара и морской соли. Самый простой и эффективный готовится из смеси молотой корицы, морской соли и оливкового масла в равных долях по 1 чайной ложке. По желанию можно добавить немного лимонного сока. Получившуюся массу нужно нанести на очищенную кожу рук, помассировать минуту, смыть теплой водой и переходить к главному этапу – питательной маске.





Как в маске

Кожа рук менее реактивна, чем кожа лица, поэтому можно смело экспериментировать с натуральными ингредиентами, но все же учитывать свои особенности при использовании потенциальных аллергенов – меда, цитрусов, ореховых и эфирных масел.





Медово-оливковая маска для рук

Смешайте 1 столовую ложку оливкового масла первого отжима с 1 столовой ложкой натурального меда. По желанию добавьте пару капель эфирного масла лимона или апельсина. Нанесите маску на руки плотным слоем, наденьте полиэтиленовые перчатки, затем хлопковые перчатки для термоэффекта, оставьте на час.





Сметанная маска с медом

Две столовые ложки сметаны смешайте с одной чайной ложкой меда, нанесите на кисти до запястий. Уже через 20 минут кожа станет напитанной и мягкой.





Маска из авокадо и банана

Возьмите половину спелого авокадо (подойдет и тот, который перезрел и начал коричневеть), разомните с четвертинкой банана, добавьте чайную ложку базового косметического масла (кокосового, персикового или виноградной косточки). Нанесите смесь на руки, наденьте перчатки. Чем дольше воздействует маска, тем лучше. За два часа она реанимирует даже очень сухую кожу.





Масляная маска

Смешайте одну столовую ложку кокосового масла с таким же количеством оливкового и льняного масел. Вместо льняного можно использовать масло карите или персиковое. По желанию добавьте пару капель любимого эфирного масла – например, лавандового или сандалового. Нанесите на полчаса-час, не забудьте надеть перчатки для создания термоэффекта. Такая маска избавляет от заусенцев и помогает восстановить ногти после снятия гель-лака.





Овсяная маска

Эта маска хороша для длительного воздействия, ее можно делать на ночь. Залейте две столовых ложки овсяных хлопьев двумя столовыми ложками кипящего молока, оставьте настояться, накрыв крышкой. Когда смесь остынет, добавьте сырой яичный желток, перемешайте. Делайте такую маску пару раз в неделю в течение месяца – и забудете про шелушащуюся кожу рук.