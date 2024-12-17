Как облегчить расчесывание волос: 5 эффективных способов

В поиске причин

Волосы плохо расчесываются и путаются по двум основным причинам. Первая – наличие повреждений в их кутикуле: в этом случае кератиновые чешуйки на поверхности волос становятся открытыми и цепляются друг за друга, провоцируя запутывание прядей.

Вторая причина – природная пористость, которая обычно бывает у обладателей кудряшек и волн.

Вне зависимости от того, путались ли ваши волосы с рождения или стали такими после неудачного окрашивания, частых горячих укладок, неправильного ухода, есть способы это исправить.

1. Своевременная стрижка

Даже если вы стараетесь отрастить волосы, нужно обязательно своевременно подстригать кончики, иначе их рассечение пойдет выше, и локоны станут поврежденными по всей длине. Секущиеся волосы легко запутываются, образуют колтуны, обламываются при расчесывании.

Трихологи считают, что интервал в 3-4 месяца идеален для обновления кончиков. Иногда достаточно подрезать их совсем чуть-чуть, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми.





2. Пересмотр ухода

Пористые волосы нуждаются в тщательном уходе. Все, что повреждает их кутикулу, желательно сократить до минимума: реже красить волосы или выбирать более щадящие красители, стараться сушить волосы естественным образом или феном на невысокой температуре. После мытья обязательно использовать увлажняющий кондиционер, подходящий по типу ваших волос: наносите его по всей длине, отступая от корней 10 см, чтобы дольше сохранить их объем.





3. Глубокое питание

Увлажненные волосы легче расчесываются, но одного только бальзама может и не хватить. Раз в неделю после мытья вместо кондиционера наносите на локоны питательную маску: лучше выбирать средства не мгновенного действия, которые можно смывать уже через минуту, а те, которые нужно держать от 5-10 минут до получаса. Такие маски действуют не за счет силиконов в составе, а благодаря растительным маслам, протеинам, витаминам, поэтому и эффект у них более продолжительный и глубокий.

4. Средства для расчесывания

Существуют специальные средства, которые облегчают расчесывание: лосьоны, спреи, флюиды. Они запечатывают чешуйки волос, делая их более гладкими, тем самым устраняют путаницу и обеспечивают беспрепятственное скольжение расчески.





Текстуру средства нужно выбирать, исходя из типа ваших волос и частоты укладки. Для тонких волос и частого расчесывания подходят легкие спреи-кондиционеры: их можно распылять перед каждым использованием щетки. Для пористых и кудрявых волос подходят более насыщенные и густые несмываемые средства: кремы, сыворотки, масла. Как правило, они наносятся один раз после мытья, перед укладкой или после нее (в зависимости от указаний на упаковке) и образуют защитную пленку, облегчающую расчесывание, до следующего мытья.

5. Расчески для распутывания

Существуют специальные расчески для распутывания – детанглеры (от английского detangle – распутывать). Их строение и в меру мягкие зубчики позволяют разделять зацепившиеся друг за друга волоски и легче распутывать локоны.

Но можно обойтись и обычным гребнем с редкими зубчиками: предварительно нанеся средство для облегчения расчесывания, сначала прочешите пряди пальцами, вручную разбирая самые запутанные участки. А затем расчесывайте волосы, начиная с кончиков и постепенно переходя к длине.



