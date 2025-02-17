Звезда TikTok и самый известный пожарный в кино: вышел тизер мелодрамы "Я с тобой задыхаюсь" (18+)

В День святого Валентина состоялась премьера тизера остросюжетной мелодрамы "Я с тобой задыхаюсь". Картина обещает зрителям не только романтическую историю, но и настоящий накал эмоций, интригу и сложные выборы. В широкий прокат фильм выйдет 10 апреля, а его главные роли исполнили звезда TikTok Натали Гурманова и самый популярный российский пожарный Павел Яманов.

Главная героиня фильма – Даша, молодая медсестра, стоящая на пороге новой жизни. Она готовится к свадьбе с "идеальным" мужчиной, но накануне торжества события принимают неожиданный оборот. Во время девичника на горизонте появляется друг детства, который переворачивает ее привычный мир с ног на голову. Добавьте сюда перспективное предложение работы в Москве и внезапно возникающую угрозу для жизни, и получится по-настоящему захватывающий сюжет.

Оказавшись в замкнутом пространстве, наполненном страстью, риском и внутренними конфликтами, героиня вынуждена принять самое сложное решение в своей жизни.





Авторы фильма вдохновлялись лучшей классикой романтического кино. В числе референсов – культовая драма "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс, а также горячая испанская история, завоевавшая сердца многих, "Три метра над уровнем неба".

За режиссуру отвечает Иван Пшенин – молодой и перспективный постановщик России. Ранее он снимал документальные фильмы, раскрывающие закулисье различных индустрий, в том числе ресторанной и музыкальной, а теперь дебютирует в игровом кино.

"Мы сняли историю о дружбе, о взрослении, о "кризисе юности", о котором мало кто говорит. "Я с тобой задыхаюсь" – наверное, один из немногих фильмов, который создан для еще юных женщин", – делится режиссер.

Картина собрала яркий молодой актерский состав. Главную героиню Дашу сыграла Натали Гурманова, популярная блогерша с аудиторией 1,7 миллиона фолловеров в TikTok. А ее экранного партнера воплотил Павел Яманов, знаменитый пожарный и автор YouTube-канала "Пожарный BRZ" (320 тысяч подписчиков).

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