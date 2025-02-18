Найти и не потерять: спектакль современного танца "Опора" в Культурном центре "ЗИЛ"

Философ Сократ в V веке до нашей эры писал, что человек едва ли способен найти счастье во внешнем мире, не обнаружив его в собственной душе. Сегодня о важности любви к себе и внутренних опор твердит популярная психология. Режиссер и хореограф Мария Орлова предлагает зрителю поразмышлять на эту тему вместе. В формате танцевального спектакля, который пройдет в Культурном центре "ЗИЛ" 19 февраля 2025 года.





Те, кто знаком с миром танца, наверняка помнят про основные точки опоры в теле человека: это пальцы, полупальцы, стопы и колени. Отдавая вес в эти части корпуса, мы можем не волноваться за сохранение равновесия: оно практически обеспечено. В парном танце или просто во взаимодействии с другим танцующим, ситуация аналогичная. Опора на партнера будет эффективна в том случае, если наш визави крепко стоит на ногах. Иначе упадут оба.

Сегодня мы не понаслышке знаем, как важно уметь опираться на себя. Изменения в мире происходят со скоростью, сбивающей с ног: неожиданность, фрагментарность становятся ключевыми характеристиками повседневности. Однако быть опорой самому себе не означает закрыться от мира и не доверять другим. Так когда же стоит отдать вес, а когда — найти поддержку в собственном теле, удержать баланс? Ответы на эти вопросы ищут участники спектакля современного танца "Опора".





Премьера спектакля состоялась год назад – в этом году зрителя ждет обновленная версия постановки. По словам режиссера-хореографа, в новой редакции внутри спектакля иначе расставлены акценты, которые отражают идеи и смыслы, почерпнутые из реальности уже после премьеры. Хотя изменения помогают сохранить актуальность материала, суть спектакля остается прежней, считает Мария Орлова. Ее можно сформулировать следующим образом: "От того, как мы видим и выстраиваем свою опору, зависит наше благополучие — физическое, эмоциональное и психологическое".





Мария Орлова, режиссер-хореограф спектакля "Опора":

"Работа над созданием спектакля проходила в два этапа: лабораторный и постановочный. Лабораторный этап состоял из изучения темы и погружения в нее исполнителей. Мы рассматривали понятие опоры с разных точек зрения, важную роль здесь сыграло совместное обсуждение материала командой. В практической части мы создавали танец, основываясь на сделанных выводах, взаимодействуя с методами телесно-ориентированной психологии".

В основе спектакля неслучайно лежит арт-терапия: ее методы направлены на освобождение эмоций через поиск и реализацию накопившегося напряжения. Зритель имеет возможность стать соучастником спектакля, рефлексируя над предложенными метафорами, проецируя увиденное на собственный жизненный опыт. "Высшая цель "Опоры" – помочь разобраться в себе и своем внутреннем мире. Это спектакль-поддержка, спектакль-созидание и спектакль-принятие" – заключает Мария Орлова.





Айта Манжикова, участница спектакля "Опора":

"Опора – это, скорей, внутреннее ощущение поиска баланса, собственной уязвимости и твердости. В танце все, как в жизни: ты теряешь опору – и находишь ее: в себе самом или в окружающих тебя людях. Кстати, зритель также дает опору своим присутствием и вниманием".





Как это свойственно современному танцу, импровизация в спектакле существует наравне с хореографией или "в качестве определенных движенческих задач", которые насыщают исследование спонтанностью. Жизнь сегодня все меньше состоит из тщательно продуманных па: мы вынуждены шагать в неизвестное. И все же любому движению необходимо направление, а оно формируется изнутри. Та самая опора, которая живет внутри каждого человека.

Спектакль современного танца "Опора" – постановка режиссера-хореографа Марии Орловой. Исполнители: Айта Манжикова, Маргарита Гладышева, Андрей Лавриков, Диана Образцова, Иван Манкеев.