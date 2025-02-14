Картина с "двойным дном": под знаменитым портретом кисти Пикассо обнаружен эскиз девушки

Молодой человек на картине Пикассо не смотрит на нас: он задумчиво выводит перьевой ручкой надпись на предмете, зажатым в пальцах его левой руки. Меланхоличное выражение лица героя, приглушенные холодные оттенки в палитре – работу принято относить к "голубому периоду" Пикассо (голубому как по цветогамме, так и по настроению, недаром в английском слово "blue" переводится как "синий" и "одинокий" одновременно). Перед нами портрет испанского скульптора Матео Фернандеса де Сото, приятеля Пабло Пикассо.



Испанский художник пишет портрет Фернандеса де Сото в 1901 году, вскоре после переезда в Париж. Пикассо всего лишь девятнадцать: он полон энергии и творческих амбиций, однако его жизнь уже омрачена вестью о гибели близкого друга, поэта и живописца Карлоса Касагемаса. Касагемас наложил на себя руки после неудачной попытки объясниться в чувствах возлюбленной, француженке по имени Жермен. Художник скорбит по ушедшему товарищу, его живопись переживает "голубой период" (1901—1904), выделяемый искусствоведами как первый серьезный этап в творчестве кубиста. Пикассо пишет портреты несчастного Касагемаса, Жермен и других хорошо и плохо знакомых ему людей, включая Матео Фернандеса де Сото. Портрет последнего хранится в коллекции Оскара Райнхарта в Винтертуре (Швейцария).







В начале февраля "Портрет Матео Фернандеса де Сото" отправился в Лондон: на масштабную выставку работ из коллекции Райнхарта, организованную галереей института Курто. В ходе подготовки к экспозиции эксперты Курто обнаружили, что под внешним слоем картины скрывается рисунок в карандаше. На черновом изображении — девушка, сидящая на стуле с забранными наверх волосами, по парижской моде рубежа столетий. Заместитель директора галереи, Барнаби Райт, признается, что искусствоведы давно подозревали наличие "второго дна" у портрета. Об этом свидетельствовали текстура краски в некоторых местах, а также воображаемый контур, который легко можно провести в правой части работы, обрисовав лицо девушки.



Личность музы Пикассо исследователям пока установить не удалось. Судя по очертаниям, дама с похожей внешностью позировала художнику для его картин "Любительница абсента" (1901) и "Женщина со скрещенными руками" (1902). Однако в отличие от выше упомянутых портретов, эскиз выполнен в более жизнерадостной, импрессионистической манере. Почему основоположник кубизма изменил сюжет картины и стиль исполнения уже в процессе работы, также остается загадкой. Возможно дальнейший анализ полотна поможет найти ответы на эти вопросы.







P.S. Пока "Портрет Матео Фернандеса де Сото" гостит в Лондоне, в центре Москвы можно увидеть другие работы Пикассо — в том числе, его "голубого периода". В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков (часть ГМИИ им. Пушкина) хранятся такие полотна испанского гения, как "Старый еврей с мальчиком" (1903), "Домик в саду" (1908—1909), "Скрипка" (1912) и даже его знаменитая "Девочка на шаре" (1905). Многие картины раннего периода Пикассо были привезены в столицу российскими коллекционерами в начале XX века, а позже национализированы и переданы в музей.