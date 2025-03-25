Новый директор Пушкинского музея анонсировала выставки и готовит ревизию коллекции

26 марта в Москве прошла первая пресс-конференция нового директора Пушкинского музея Ольги Галактионовой. Она озвучила ряд ключевых инициатив, определяющих будущее развитие одного из главных культурных учреждений страны. В их числе – запуск масштабной ревизии приобретений последних лет, формирование нового кадрового состава и обновленная выставочная политика.

Среди заявленных изменений – переоценка ряда произведений, поступивших в фонды музея ранее. Некоторые экспонаты вызвали споры в профессиональной среде и общественном пространстве. Галактионова отметила, что практика повторной экспертизы и возможного исключения спорных объектов – это нормальная процедура, принятая в музейной работе по всему миру.

Также планируется реструктуризация коллектива. При этом новый директор подчеркнула, что массовых увольнений не будет: акцент будет сделан на эффективное распределение ресурсов и поиск перспективных специалистов.

Говоря о будущих экспозициях, Галактионова отметила, что уже в апреле откроется выставка "Подвиг музея", приуроченная к 80-летию Победы. Посетители увидят, как музейные работники в годы войны сохраняли культурное наследие страны. Среди других проектов – экспозиции, посвященные пейзажной живописи, искусству рококо и творчеству Марка Шагала. Также в числе будущих событий – показ коллекции князей Барятинских, в которую входят произведения таких мастеров, как Дюрер, Рембрандт и Фридрих.

Новый директор Пушкинского музея также сообщила о создании выставочного комитета и введении должности менеджера по выставкам. Эти шаги направлены на повышение качества подготовки экспозиций и формирование четкого плана мероприятий к 2026 году.

Назначенная в январе, Ольга Галактионова пришла на смену Елизавете Лихачевой. Новый курс Пушкинского музея нацелен на системность, открытость и международный уровень культурного диалога.