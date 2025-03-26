Уральская поп-панк-группа pinkglasses выпустила саундтрек-клип к фильму "Я с тобой задыхаюсь"

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Клип на трек "Взрослым" стал музыкальным отражением остросюжетной мелодрамы о любви и взрослении.

Уральская поп-панк-группа pinkglasses презентовала клип на песню "Взрослым" – официальный саундтрек к новой мелодраме "Я с тобой задыхаюсь". Режиссерский дебют Ивана Пшенина вдохновлен кинохитами вроде "Три метра над уровнем неба" и "Дневника памяти". В главных ролях – Александра Протасова и Андрей Михайлов.

В картине можно будет увидеть звезду TikTok Натали Гурманова и популярного на YouTube пожарного Павла Яманова. Они также получили роли. Интересно, что фильм уже удостоился наград на кинофестивалях в Сочи и Казани, и теперь он готов покорить и зрителей по всей стране.

Песня "Взрослым" идеально отражает тематику фильма – о взрослении, внутреннем кризисе и выборе, который меняет все.

"Мало кто хочет быть взрослым и брать на себя ответственность, но в итоге приходится это делать. Это нормальный естественный процесс в жизни человека. В нашем клипе хотелось передать вайб фильма и песни, потому что они идеально мэтчатся", – отметил солист группы pinkglasses Сергей Матвеев.

Фильм "Я с тобой задыхаюсь" выйдет в прокат по всей стране 10 апреля.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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