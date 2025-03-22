"Для меня сон – это дверь в наше подсознание": разговор с художницей Мариной Звягинцевой

Трижды лауреат международной премии GOLDEN TREZZINI AWARD, победительница Фестиваля нового дизайна "Среда-2021", дважды номинант премии Кандинского и премии Курехина, лауреат премии "Топ-30 лучших проектов общественных пространств по версии "Проект Россия" – Звягинцева работает в разных, в том числе уличных пространствах, с разными материалами, используя свой собственный метод "биотипия".

14 марта во Всемирный день сна художница представила в Галерее ИГУМО (Институт гуманитарного образования и информационных технологий) свой новый проект "Ускользающий сон", где в роли арт-объектов выступили обычные подушки. По мнению Марины, такие вроде бы банальные в обиходе вещи в руках художника могут превратиться в настоящих "ловцов ускользающих снов и нашего подсознанья". Какие материализованные сны хранят ее подушки и как бессонница стала для нее самым настоящим источником вдохновения, Марина рассказала Клео.ру в личной беседе.

– Марина, вы признались, что проект "ускользающих снов" и мягких подушек появился "благодаря" бессоннице?

– О, да! Тема сна меня будоражит уже очень долгое время. Бессонница – достаточно распространенная проблема в современном обществе и мучает она не только меня, но и некоторых членов моей семьи. Но если для обычных людей такое состояние – мука и проклятье, то для меня, как человека творческого, она стала источником вдохновения. Известно, что каждый из нас проводит во сне треть своей жизни и именно в процессе сна наши скрытые эмоции приобретают образы. Я же стараюсь научиться ловить эти исчезающие образы и воплощать их в своих работах. Первая моя картина, с которой, собственно, все и началось, родилась – не поверите – в 2004 году. 20 лет назад. Мне хотелось запечатлеть тот момент быстротечного времени, который, вот так, буквально физически, утекает сквозь пальцы во время бессонницы… Образ ускользающего сна. Он быстро стирается в памяти, испаряется, а ты тщетно пытаешься его удержать, "материализовать". Эта картина, которая так и называется "Ускользающий сон" выставлялась на многих выставках, она прожила долгую жизнь, но до сих пор остро резонирует в моей душе.





– Вы пишете картины в особой технике "биотипия", которую сами же разработали...

– Такой текучий способ нанесения краски, а "биотипия" – это живопись на движущейся воде – полностью соответствует внутреннему наполнению моих работ. Движение, происходящее по воле потока, невозможно предугадать, повторить, пройти такой же путь заново, – это как отражение нашего неповторимого внутреннего мира. Собственно, за основу метода я взяла старинную технику "монотипию", но привнесла в нее свои ноу-хау. Движущиеся отпечатки я научилась переносить на большие и объемные объекты, холсты, используя их в медиа-арте. Секрет технологии не разглашается.

– По вашей версии, подушка может "запечатывать сны", хранить всю полученную от своего хозяина информацию.

– Подушки все расскажут. Только шепотом (улыбается). Но признаюсь, что после болезни или тяжелых снов подушку стараюсь скорее поменять, как будто она впитала все плохое. А вот та подушка, на которой особенно сладко спится – берегу и лелею. В этот раз я провела "подушечный эксперимент": раздала студентам ИГУМО творческие задания. И именно подушка, как главный медиум выставки, стала символом их скрытых желаний и переживаний. В итоге простые подушки превратились в арт-объекты: "Дырявый сон", "Одиночество", "Сон невротика", "Бессонная церемония" и др. Кстати, в 2009-м, в своем первом паблик арт-проекте "Спальный район", я также предложила другим художникам взять за основу арт-объекта кровати, и из этого получилась большая инсталляция на улице. 70 кроватей еще долго стояли у забора на входе в парк "Кузьминки".





– Вы же совсем недавно открыли необычную скульптурную композицию в жилом комплексе iLove в Останкино?

– Мы приурочили это открытие "Году семьи и верности". Скульптурная композиция, посвященная семье "Погода в доме", – это, прежде всего, городской объект, призванный напомнить горожанам о человеческих ценностях. Через образ двух зонтов с одной ручкой, сливающихся воедино, я хотела передать идею крепкой семьи. Двое, которые любят друг друга и являются единым целым, способны преодолеть все трудности и "дожди" на своем пути. Главная цель – сделать это место особенным, чувственным. Чтобы оказавшись под этой четырехметровой инсталляцией, люди смогли ощутить полет бабочек в животе и признаться в чувствах друг другу. Чтобы здесь делались предложения, признавались в любви. Вообще, первоначально я предложила комиссии 5 разных вариантов композиции, но эта была выбрана единогласно.

– Взаимодействие зрителя с инсталляцией – важная часть паблик-арта?

– Это обязательное условие. На этой выставке у меня тоже есть инсталляция под названием "Подъем!" в виде будильника с человеческий рост, а также гигантская подушка на полу – такая большая, что в ней можно утонуть. При желании любой посетитель может прилечь, отдохнуть, ну, если вдруг заснет, то на здоровье…

– Сон для художника мощный источник вдохновения?

– Как и бессонница. Для меня сон – это дверь в наше подсознание и с помощью искусства я стараюсь расшифровывать сновидения. Как художник я бережно "достаю" их и начинаю придавать конкретики, облачая в тело формы. Надо понимать, что сон – не бессмыслица, а замаскированное осуществление желания.

Согласно теории Фрейда, наши неосуществленные желания вытесняются из области сознания и переходят в область бессознательного, выходя "наружу" благодаря снам.

– Бывает, что один и тот же сон повторяется год от года…

– У меня такой есть. Мне часто снится, что я хожу между открывающимися дверями. Мне всегда интересно открыть их ключом, посмотреть, что там, внутри. Это как открыть в себе запертые чувства, которые я сама от себя запираю, не умею с ними справляться. Это двери – как переполняющие нас эмоции и чувства, мы не можем от них избавиться, не можем их игнорировать, сказать, что все в мире хорошо и не смотреть в сторону тревоги и страха. Это такое постоянное движение внутри меня, которое очень сложно как-то "притормозить", понять, описать, но можно отобразить. Ради этого, наверное, я и пошла в искусство.





– Тема дверей, вероятно, следующая?

– Кстати, – да!

– Интересная деталь, что каждую вашу картину на выставке комментирует профессиональный психолог. Внизу можно почитать "вердикт" специалиста.

– Я решила подключить профессионалов, чтобы они создали описания к моим картинам – это добавило выставке особый шарм. Психологи не только поддержали идею, но и привнесли в выставку особую глубину, свое уникальное видение, анализ, помогли раскрыть тему сна с новой стороны. Всего в экспозиции 12 работ, визуализирующих разные фазы: засыпание, глубокий сон, сновидения и пробуждение. От легкого перехода до глубокого умиротворенного сна и ярких эмоциональных сновидений: "Лабиринты подсознания", "Медитация", "Ворох воспоминаний", "Полнолуние", "Бессонница"... Вообще, психологи рекомендуют всем вести дневник снов, записывать свои сновидения. Мой дневник – он живописный.