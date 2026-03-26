Warner Bros. объявила о новом фильме по "Властелину колец"

Киновселенная Средиземья снова расширяется: Warner Bros. официально запускает в производство новый фильм – "Властелин колец: Тени прошлого". Проект станет прямым продолжением культовой трилогии Питера Джексона, который на этот раз выступит в роли продюсера.

Сюжет сосредоточится на судьбе хорошо знакомых героев – Фродо, Сэма, Мерри и Пиппина – спустя годы после их возвращения из путешествия к Роковой горе. Действие развернется через 14 лет после того, как Фродо покинул Средиземье, а история получит более зрелый и многослойный тон. В центре внимания окажется новое поколение – в частности, дочь Сэма, Эланор, которой предстоит столкнуться с тайной, связанной с Кольцами Власти.

Над сценарием работают неожиданные, но интригующие имена: телеведущий и давний поклонник Толкина Стивен Колбер вместе со своим сыном Питером Макги, а также Филиппа Бойенс – одна из ключевых авторов оригинальных киноадаптаций. В основу фильма лягут главы из книги "Братство кольца", которые ранее не были экранизированы, включая эпизоды с Томом Бомбадилом и мистическими Могильниками.

Зрителей ждут как новые сюжетные линии, так и флешбэки, возвращающие к ранним приключениям хоббитов. Атмосфера обещает быть более мрачной и сказочно-загадочной, чем в предыдущих фильмах.

Пока каст держится в секрете, но индустрия уже обсуждает возможное возвращение знакомых лиц. Ранее сообщалось, что в параллельном проекте "Охота на Голлума" могут появиться Иен Маккеллен, Энди Серкис и Элайджа Вуд. Не исключено, что часть актеров вернется и в новую историю, а более молодых персонажей сыграют представители следующего поколения голливудских звезд.

Сам Стивен Колбер признался, что идея фильма выросла из его давней любви к первоисточнику.

"Вы знаете, что для меня значат книги и что для меня значат ваши фильмы, но я снова и снова возвращался к шести ранним главам “Братства”, которые не вошли в первую экранизацию", – отметил он.

Дата премьеры пока не объявлена, как и имя режиссера.