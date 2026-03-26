Юные исполнители главных ролей в сериале о Гарри Поттере впервые появились на красной дорожке

Юные исполнители главных ролей в новой экранизации "Гарри Поттера" впервые вместе вышли в свет, обозначив старт активного продвижения проекта. Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли в обновленной версии представлены молодыми актерами – Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Их совместное появление состоялось на мероприятии в Лондоне, приуроченном к запуску стримингового сервиса HBO Max в Великобритании и Ирландии.

Появление актеров совпало с выходом первых материалов по сериалу, включая трейлер и официальные кадры. В Cети сразу возникла волна обсуждений: аудитория активно сравнивает новое поколение с оригинальным составом фильмов начала 2000-х. Многие отмечают визуальное сходство и атмосферу, которая напоминает ранние годы франшизы, в то время как другие обращают внимание на давление, с которым могут столкнуться дети в индустрии.

Сам проект, о котором впервые объявили в 2023 году, станет телевизионной адаптацией книг Джоан Роулинг. Писательница участвует в работе над сериалом в качестве продюсера, а сюжет первого сезона будет основан на книге "Философский камень". Премьера ожидается в декабре 2026 года, при этом шоу выйдет эксклюзивно на платформе HBO Max и будет включать восемь эпизодов.

Одновременно с интересом к новым актерам продолжаются и дискуссии вокруг кастинга. В частности, обсуждение вызвало назначение Паапа Эссьеду на роль Северуса Снейпа. Тем не менее, несмотря на отдельные споры, общий интерес к сериалу "Гарри Поттер" остается высоким, а первые визуальные материалы уже подогрели ожидания аудитории.