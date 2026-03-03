Киллиан Мерфи раскрыл, снимется ли он в новом сериале по вселенной "Гарри Поттера"

Ирландский актер Киллиан Мерфи прокомментировал слухи, которые несколько месяцев обсуждали поклонники вселенной Гарри Поттера. В интернете активно предполагали, что именно он может сыграть Темного лорда в готовящемся сериале по культовой франшизе.

Разговоры начались еще в конце прошлого года, когда поклонники попытались угадать, кто станет новым воплощением Волан‑де‑Морта после Рэйф Файнс, чью игру в оригинальных фильмах до сих пор называют одной из самых ярких. Дополнительный повод для таких предположений дал и сам Файнс: ранее он упоминал, что кандидатура Мерфи могла бы стать "замечательным" выбором для будущего проекта.

Однако сам актер расставил точки над i. В интервью изданию The Times он коротко прокомментировал слухи.

"Категорически нет. Можете ли вы поместить это в заголовок?" – заявил актер.

Новый сериал по мотивам романов Дж. К. Роулинг находится на этапе производства, а премьера ожидается в следующем году. Создатели проекта пока не раскрывают, кто исполнит роль главного антагониста истории, что только подогревает интерес поклонников.

По данным профильных изданий, в первом сезоне персонаж может появиться лишь в короткой сюжетной линии-воспоминании – в эпизоде, связанном с гибелью родителей Гарри Поттера.