Искусство рядом: "Выставочным залам Москвы" – 12 лет

"Выставочные залы Москвы" – поистине уникальная художественная экосистема. Больше, чем государственное музейное объединение, ВЗ делают возможным развитие искусства на местах: авторы вплетают в свои работы биографию района, а местные жители с интересом наблюдают за локальным творческим процессом.





Объединение "Выставочные залы Москвы" появилось в столице в 1992 году, в период особой турбулентности не только для политической системы страны, но и для ее художественных практик. Делая первые шаги в сторону актуального искусства вместе с ММОМА и рядом частных галерей, "Выставочные залы Москвы" выработали собственный язык коммуникации, доступный широкой аудитории: от школьников до пенсионеров, людей, погруженных в искусство, и совершенно далеких от мира образов и абстракции. При этом Объединение, которое в середине июля отметило свое 12-летие, продолжает экспериментировать с подачей материала, двигаясь в такт со временем.





От Петровско-Разумовской до Царицына, от Солнцева до Новогиреева сеть выставочных площадок охватила 9 московских округов. Всего 24 оффлайн-галереи и один VR-проект в метавселенной Voltep. В выставках принимают участие как известные, так и начинающие кураторы и художники: в частности, студенты творческих ВУЗов и авторы, предпочитающие работать с местным культурным ландшафтом. Жители и гости районов, где расположены площадки Объединения, имеют возможность посещать вернисажи почти ежемесячно (не реже раза в сезон).





Финисаж части проектов запланирован уже на первые выходные августа, зато некоторые события продолжат работу до середины и даже до конца месяца. Так, до 17-го августа для посетителей открыты "Поезд идет в парк" в Галерее "Парк" (6+), живописное высказывание про будни столичной подземки, и выставка-исследование жизни в современном городе (0+) от членов Союза художников России в Галерее "Нагорная". Нежным рассказом о детстве в доме бабушки (0+) делится художница Ирина Моторина, задействуя в своей работе современные медиа (Галерея "Ростокино"), а проект "Елизавета Андрияка и ее ученики" (0+) повествует о преемственности в мастерстве классической живописи (Галерея "Тушино", до 24-го августа).





Выбирать лучшее из интересного – занятие трудное и не всегда продуктивное, однако об одной инициативе "Выставочных залов" не сказать практически невозможно. Речь об "Искусстве рядом" (18+) – новом проекте в Галерее "Китай-город", название которого созвучно с лозунгом Объединения. С момента создания галереи и до настоящего момента, сотрудники ВЗ – директора, методисты, кураторы площадок – занимались не только организацией выставок, но и живописью. Вниманию зрителей в пространстве экспозиции представлена подборка из 37 произведений от 5 наиболее активных в творческом плане авторов.





Глядя на работы, думаешь о том, какой путь проделали галереи Объединения за эти 12 лет, от первых шагов по вязкому грунту молодого искусства до динамичной выставочной активности в мире высоких скоростей.

А еще думаешь о насыщенности и плодородности художественной среды как таковой. Искусство действительно рядом, и каждый из нас способен стать частью этой удивительной, вечнозеленой экосистемы.

Подробности выставок смотрите на сайте Объединения "Выставочные залы Москвы".