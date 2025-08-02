Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Российский театральный режиссер, сценарист, актер и многолетний художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов скончался на 68-м году жизни. О трагедии стало известно 5 августа. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная осложнениями хронической болезни сердца.

Юхананов не скрывал, что в последние годы боролся с тяжелым заболеванием. Летом 2025 года он проходил лечение в одной из московских клиник. Источники сообщают, что артист перенес несколько серьезных операций на сосудах, последнюю – в прошлом году.

Имя Бориса Юхананова хорошо знакомо не только театралам, но и поклонникам арт-экспериментов: именно он в 1980-х стал инициатором "параллельного кино" – альтернативного творческого движения. В те годы он создал первый независимый театр в СССР – "Театр-Театр", а позже поставил более сотни спектаклей по всей стране и за ее пределами. Его работы видели зрители в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Амстердаме и других городах Европы.

В кино Юхананов также оставил заметный след: он снялся в более чем двух десятках картин. Самой известной среди широкой аудитории стала драма "Шальная баба", где он сыграл вместе с Еленой Яковлевой и Андреем Соколовым.

С 2013 года Юхананов возглавлял "Электротеатр Станиславский" и буквально перезапустил его – превратив из традиционной сцены в одну из самых обсуждаемых и нестандартных театральных площадок столицы. Под его руководством театр стал символом эксперимента и свободы художественного высказывания.