Вышел трейлер фантастического боевика "Идентификация"

Компания "НМГ Кинопрокат" представила официальный трейлер научно-фантастического боевика "Идентификация" (12+) с Антоном Пампушным в главной роли. В центре сюжета – история мужчины по имени Леон, который приходит в себя в закрытой лаборатории, ничего не помнит и внезапно обнаруживает, что может управлять электроникой силой мысли – благодаря биочипу, встроенному прямо в мозг.





По мере того как герой пытается восстановить свою личность, он узнает, что стал участником рискованного эксперимента. Ради спасения дочери Леон добровольно согласился на вмешательство в сознание. Теперь ему предстоит не только вернуть память, но и защитить родных, ведь за уникальной технологией начинается настоящая охота – от подпольных торговцев оружием до неизвестных сил, стоящих за экспериментом.





Фильм создан в жанре киберпанк и вдохновлен атмосферой таких культовых лент, как "Бегущий по лезвию" и "Апгрейд". Режиссер проекта – Серик Бейсеу, ранее работавший над "Салют-7" и сериалом "Золотое дно". Продюсерами картины выступили Евгений и Владимир Денисюк, сценарий написал Дмитрий Жигалов.





Актерский состав впечатляет: помимо Антона Пампушного в фильме сыграли Евгений Сидихин, Виктория Агалакова, Антон Лаврентьев, Ася Резник и Елизавета Налетова. Каждый из них отмечает, что история "Идентификации" – не просто про будущее и технологии, а про человеческие чувства, память и выбор, который мы делаем ради тех, кого любим.

Выход в российский прокат назначен на 28 августа.