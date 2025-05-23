Авангард, цветная абстракция и мысли о мире: выставки для встречи лета в Казани

До июня остаются считанные месяцы. Если встречать долгожданные месяцы тепла и легкости вы планируете в столице Татарстана, обратите внимание на выставки из подборки: им не жаль посвятить свободный летний вечер.

Центр современной культуры "Смена" "Партия Сотониных. На полях казанского авангарда" (0+) до 30 августа

Трудно преувеличить значение авангарда для российской истории искусства: революционное по духу, направление, явившее себя публике в смутном начале XX века, во многом предопределило дальнейшее развитие культуры. Сегодня мы часто вспоминаем о творчестве авангардистов, живших и работавших в таких метрополиях, как Москва, Ленинград (сейчас Санкт-Петербург), Киев. Однако локальные художественные сцены существовали во многих городах бывшего СССР – Казань не исключение.

В 1920-е–1930-е годы новая творческая и интеллектуальная культура столицы Татарстана сложилась вокруг АРХУМАСа, архитектурно-художественных мастерских прогрессивного толка.

В экспозиции выставки этот процесс рассматривается через призму истории семьи Сотониных: философа Константина, художницы Галины и архитектора Виктора. Работы из семейного архива Сотониных впитали в себя и новаторские принципы обучения в АРХУМАСе, и настроения художественной среды раннего советского периода.

Галерея современного искусства "Бизон" "Выход в цвет" (12+) до 29 июня

Национальное мироощущение – явление спорное, однако именно его выбрали в качестве отправной точкой художники Рамин Нафиков и Альфия Саргин для выставки "Выход в цвет". Мир глазами тюркского живописца: какой он? Полный красок, загадок, символики и, конечно, гармонии высшего порядка. Минуя дословное изображение окружающей действительности, художники стремились выйти за границы повседневного восприятия, чтобы ощутить и передать мир во всей его полноте.

Абстрактные формы, геометрические узоры, игра с плоскостями и масштабами предметов: "Выход в цвет" Альфии Саргин и Рамина Нафикова можно описать множеством эпитетов, среди которых точно не будет слова "скучный". Тем более, что в работах, представленных в экспозиции, отразилось не только тюркское мироощущение авторов, но и их богатый межкультурный опыт. После Казани Нафиков продолжил свое обучение в Латвии, а Саргин активно принимает участие в международных арт-резиденциях: недавно, например, она вернулась из Гонконга.

Национальная художественная галерея "Хазинэ" Выставка Бориса Виноградова "Увидеть скрытое" (12+) до 15 июня

Проживший много лет в Ташкенте, художник Борис Виноградов остается верным традициям Средней Азии в своем творчестве. Интересы живописца обширны, но непременно связаны с культурой Туркестана: например, поэзия Омара Хайяма, произведения Бухарских мастеров, средневековая книжная и лаковая миниатюра Центральной Азии.

Не в меньшей мере художника интересуют философские идеи: например, мысль суфистов о явной и незримой стороне бытия.

Более глубокое понимание восточной культурной традиции возможно через всматривание: постепенное постижение основ мира, стремление увидеть скрытое – уверен художник. Этому посвящена его новая персональная выставка в галерее "Хазинэ". Восточная миниатюра, выполненная в авторском стиле Виноградова, покорит мастерством даже неискушенного зрителя; тем, кто лучше знаком с творчеством художника, работы в экспозиции также принесут интеллектуальное и духовное наслаждение.

Галерея современного искусства ГМИИ РТ Выставка Рината Ахметова "Там, где тебя всегда ждут" (0+) до 29 июня

Философ от мира современного искусства, казанский художник Ринат Ахметов, размышляет о быстротечности времени и собственном нахождении в потоке жизни в своем новом проекте "Там, где тебя всегда ждут". Выставка продолжает цикл работ автора "За забором", начатый пять лет назад по случаю столетнего юбилея Республики Татарстан.

Более 30 произведений Ахметова из металла, дерева, эмали и масла ждут зрителя в Галерее современного искусства до конца июня. Настроиться на общую волну с маэстро поможет правильно подобранная мелодия: специально для выставки Рината Ахметова петербургский звукорежиссер Петр Иванов написал музыкальное сопровождение – оно охватывает часть экспонатов в экспозиции.

Подробности выставок смотрите на сайте галерей.