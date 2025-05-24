Юрий Башмет: "Человек должен наслаждаться музыкой, а не сидеть зажатый"

Буквально на днях в столице Золотого кольца – Ярославле – завершился традиционный, уже XVII-й по счету, международный ежегодный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР, Героя труда РФ, маэстро Юрия Башмета. За свою многолетнюю историю мероприятие стало настоящим музыкальным символом Верхневолжья, ежегодно привлекая более 5 тысяч зрителей. За чашечкой кофе нам удалось поговорить с Юрием Абрамовичем о том, как его принимают в малых городах России, чем наша публика отличается от японской и можно ли сегодня заинтересовать классикой современного слушателя.

– Юрий Абрамович со своими фестивалями вы регулярно гастролируете по разным российским городам и глубинкам. Отличается ли публика?

– Вот уже 17 лет наш музыкальный фестиваль знакомит ярославцев и гостей города с выдающимися звездами академического искусства, и мне всегда радостно, когда я вижу полные залы. И да, буквально на каждом фестивале я узнаю новые города, и это для меня самое большое достижение. Даже вот в рамках этого фестиваля наши концерты проходят не только в Ярославле, но и в Рыбинске, Переславле, Данилове, Некрасовском, Вятском, Пречистом. В этом году концерт квинтета камерного ансамбля "Солисты Москвы" состоялся в городе Гаврилов-Ям.

По-прежнему продолжает по-детски восхищать, что в каком-то маленьком городке – деревне просто – меня встречают, как Пола Маккартни. Еще играть ничего не начал, только на сцену вышел, а там уже овации. А я порой названия этих мест впервые слышу.

Вот в Пречистое приехали. Там зал малюсенький, в музыкальной местной школе. Зато охрана невероятная! Человек 6 на входе. Но какой был потрясающий прием: люди ждали, готовились, море цветов. Или вот город Сатка в Челябинской области. Оказалось, что это маленькая урбанистская столица нашей необъятной Родины. В городе 40 тысяч жителей, и там сейчас с невероятной скоростью развивается промышленный туризм. Публика в таких городах – изумительная. Приходят с друзьями, с детьми, с родителями.

Однажды меня предупредили: на концерте в первом ряду сидит очень уважаемая пара, они юбилей совместной жизни отмечают – то ли 60, то ли 70 лет. По окончании концерта я решил им букет цветов красиво подбросить. И тут бабулька так неожиданно сконцентрировалась и… подпрыгнула буквально, "по-яшински" – по диагонали, – чтобы, не дай бог, дед первым не схватил. В таком лихом прыжке поймала – не каждая молодая повторит.

А недавно мы решили дать концерт в селе Усово Тамбовской области, которое в свое время Петр Ильич Чайковский называл своей "летней резиденцией". В этой усадьбе с большим парком Чайковский написал свою знаменитую фантазию "Буря", закончил Вторую симфонию и начал работу над Третьей. Также здесь он начал работать над знаменитым "Лебединым озером". Мы созвонились с местным начальством: "Хотим к вам приехать, сыграть". Нам ответили: "Отлично. Но есть две проблемы. Первая: сейчас в данном населенном пункте, где, собственно, и от усадьбы ничего не осталось, проживает 8 человек. Вторая: доехать туда можно только на тракторе". Но сейчас в Алапаевске администрация строчно озаботилась строительством дорог и гостиниц для наших потенциальных слушателей. Так что зрителя готовим.





– А вообще классику хорошо воспринимают, понимают?

– Так, как у нас слушают и как аплодируют, я нигде не видел, ни в одной стране мира. Да, пусть и между частями. Это не раздражает, это значит, что у меня появился новый, пока неопытный слушатель. Порой публика начинает аплодировать между частями произведения – так делать вообще-то не принято. Но это не бескультурье, а степень благодарности, которая встречается именно у провинциальной публики. Здесь всегда принимают теплее.

Мне кажется, что людям можно хлопать, когда им хочется. Человек должен наслаждаться музыкой, а не сидеть зажатый.

– А за границей вас как встречают?

– Однажды, когда я впервые выступал в Японии, то испытал просто шок. Сыграл и… полная тишина. Все зрители такие одинаковые сидят, в белых рубашечках, галстуках. А потом, как по команде, одновременно захлопали, по нарастающей, через большую такую паузу: "У-У-У!" Сегодня у меня в Японии целая команда поклонников, люди поджидают после концерта на улице, коллекционируют по годам программки. Имя "Юрий" по-японски – "белая лилия", поэтому дарят в основном букеты белых лилий.





В первые годы мне очень нервно было выступать в Германии. Там зрители на первых рядах всегда очень важные, серьезные, всегда с партитурами в руках. Ты на сцене переворачиваешь страницу с нотами, и краем глаза замечаешь, как шевелится зал – они тоже переворачивают. Следят. Ужасно.

А вот самая "горячая" публика – в Тбилиси. На всю жизнь заполнил, как сели в автобус после выступления с "Солистами Москвы", и вдруг машина (водитель еще не завел мотор) стала двигаться. Оказалось, это восторженная публика подняла автобус со всем оркестром и понесла нас на руках.

– Юрий Абрамович, на ваш взгляд, чем сегодня можно подогреть интерес молодежи к классике, походам в консерваторию?

– А вот вы сами помните, когда впервые пришли в концертный зал слушать классическую музыку? Скорее всего, родители привели в детском возрасте. Я лично познакомился с классическими произведениями мальчиком еще, во Львове, где жил в школьные годы. Тогда все стремились попасть на концерты проезжавших и возвращающихся с европейских гастролей: Святослава Рихтера, Александра Когана и других.

Сидя буквально за спиной Рихтера на дополнительном приставном стульчике (а зал был полон, билетов не достать), я наблюдал за его манерой игры. Что он тогда играл – и не помню, а как правой ногой вот так делал во время исполнения – не забуду никогда. Как он, взяв бас, ударял по клавишам и какой восторг у зала вызывал!

И мог ли я подумать, что через несколько лет судьба так распорядится, что уже я буду играть с Рихтером на одной сцене, вот в этом зале! И что моя мама будет так сидеть в первом ряду и смотреть на меня.

А вот Коган вызывал во мне внешнее отторжение – стоял на сцене, мне казалось, со злым лицом. Но какое феноменальное именно у него было звучание, виртуозность! На его концерты был настоящий ажиотаж.

Что я хочу сказать: чтобы пришел молодой слушатель, зритель, должно сложиться много факторов, но, самое главное, он должен понимать, что это что-то очень важное, на что люди стремятся попасть, услышать. Чтобы заинтересованность общая была. Время, место, настроение, атмосфера – все это определяющие факторы. Сегодня, думаю, чтобы заинтересовать молодежь, должен быть синтез искусств, синтез музыкальных жанров – это интересная тема.





– У вас довольно многоформатные фестивали: джаз, этника... Куда дальше?

– И мы не собираемся останавливаться. У нас появился совершенно новый уникальный жанр, соединяющий театр и концерт: когда мы играем музыку, а актеры играют произведение. При этом актеры – самой первой величины: Хабенский, Миронов, Гармаш, Шакуров. Недавно мне позвонил Игорь Костолевский (мы с ним давно знакомы) и тоже предложил свою идею, которая воплотилась в спектакле "Когда пришла к тебе любовь". Я всегда с удовольствием такие проекты подхватываю… В этом направлении и будем дальше развиваться.