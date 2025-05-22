Премьера продолжения фильма "Дьявол носит Prada" запланирована на весну 2026 года

Сиквел культовой комедийной драмы "Дьявол носит Prada" официально запущен в производство, и Disney уже определила дату премьеры – 1 мая 2026 года. Почти два десятилетия спустя зрителям вновь предстоит окунуться в мир глянца, амбиций и бескомпромиссной модной индустрии, на этот раз – на фоне кризиса традиционных СМИ.

Сюжет продолжения будет сосредоточен на дальнейшей судьбе Миранды Пристли – легендарного редактора Runway ("Подиум"). По слухам, во второй части истории издание переживает не лучшие времена, и Миранде приходится искать новые источники финансирования. Неожиданно судьба сталкивает ее с Эмили, ее бывшей ассистенткой, которая теперь занимает высокую должность в крупном люксовом рекламном холдинге. Отныне у Пристли не только профессиональный вызов, но и личный конфликт: просить помощи у той, кого она некогда унижала и игнорировала.

Пока официального подтверждения участия звезд оригинального фильма нет, однако, по инсайдерской информации, Мерил Стрип и Эмили Блант близки к возвращению в культовые образы. Энн Хэтэуэй пока хранит молчание. Известно лишь, что сценарий разрабатывает та же команда, что работала над первой частью, включая Алин Брош Маккенну и продюсера Венди Файнерман.

Оригинальный фильм 2006 года стал настоящим феноменом, заработал более 300 миллионов долларов в прокате и был номинирован на "Оскар". Он вдохновлен одноименным романом Лорен Вайсбергер, основанным на ее опыте работы с Анной Винтур. Миранда Пристли, сыгранная Мерил Стрип, стала иконой культурного кода, символом требовательного босса в мире моды.

Новый фильм, судя по предварительным данным, обещает сохранить иронию, драму и динамику оригинала, но добавить актуальные темы: цифровизация медиа, выгорание, корпоративные войны и женское лидерство в новой реальности.

Пока неизвестно, станет ли Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй) вновь частью этой истории или уступит место новым героиням, но безусловно: голос Миранды Пристли и ее фирменное "Это все" снова будет звучать с экрана – только теперь в эпоху, где даже "дьявол" вынужден адаптироваться к новым правилам игры.