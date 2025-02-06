Выставка Сергея Чернова в Галерее “На Шаболовке”: ода истории района и русскому авангарду

Объединение "Выставочные залы Москвы" окутало столицу сетью районных галерей, куда можно быстро заглянуть после работы или сходить с семьей в выходной. У каждой выставочной площадки (всего их на данный момент 24) свой фокус, но все они обязательно связаны с историей и творческим духом места.

Галерея "На Шаболовке" специализируется на искусстве авангарда: этой теме посвящена постоянная экспозиция пространства (ее, кстати, можно посетить как вживую, так и онлайн, на сайте музея). Недавно в галерее открылась выставка “Играя в авангард”, автор которой, художник Сергей Чернов, увлеченно исследует язык Малевича, Лисицкого и Шухова, размышляя о его влиянии на культурное наследие страны.





Сергей Чернов не только живописец, но и скульптор: в его работах легко заметить любовь к экспериментам в трехмерном пространстве. Например, в прошлом году в Центре творческих индустрий "Фабрика" открылся проект "Все пропало", в рамках которого Чернов создал копии своих же скульптур, утерянных в ходе экспонирования в публичных местах. Для поддержания интриги добавлю, что, по задумке автора, некоторые реплики намеренно отличались от оригинала по размеру.





На выставке “Играя в Авангард” художник продолжает свое шутливо-радикальное изменение формы предмета. Как минимум, это не выглядит скучно, а если говорить откровенно, иногда озадачивает своей изобретательностью. Сегодня, когда период модерна кажется давно забытым, смелые конструктивистские решения – не первое, что ожидаешь увидеть на выставке (ведь все уже придумано, осталось лишь синтезировать идеи, выискивая в них зацепки для концепции). Однако у Чернова иное отношение к переосмыслению канонов.





Художник признается, что ищет в авангарде “сокрытые ранее смыслы и значения”, проецируя их на современную культуру. Более того, для живописца большую роль играет район Шаболовки, его место силы, обитель образов (одна Шуховская башня чего стоит), которым только предстоит быть воплощенными в творчестве. Прошлое в работах Чернова очень хочет перешагнуть за горизонт будущего: и так спешит в этом своем стремлении, что выпадает из формы, буквально, трансформируется, становится утопическим “другим” – не всегда внятным, но манящим.





Оказывается, в умелых руках супрематическую форму способны обрести и такие обыденные предметы, как скворечник, и вечная классика – бюсты античных (или советских) героев. Модель русской печи несет в себе потенциал стать порталом для межгалактической коммуникации, а придуманные Малевичем архитектоны и вовсе пропитаны космической аурой. В своих экспериментах с формой Чернов ироничен, последователен и очень находчив: оригинальные модели художника продолжают направление, заданное однажды авангардистами.





“Играя в Авангард” – выставка с умеренно оптимистичным взглядом на возможности российского искусства в эпоху метамодернизма. Выставка продлится в Галерее “На Шаболовке” до 16 марта.

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