Москва-Джакарта: международные культурные связи на выставке "Уникальная Россия"

Про экспозицию выставки мы уже писали. На "Уникальной России" (возрастное ограничение 6+) можно, ожидаемо, познакомиться с традиционными ремеслами страны: например, увидеть татарские кожаные изделия, городецкую и жостовскую роспись, оренбургские пуховые платки и многое другое. Кроме промышленной выставки, организаторы предлагают вниманию посетителей насыщенную культурную программу. Модные показы, фестивали музыки, лекции, концерты хореографии – скучать не придется.





На первой неделе февраля, например, прошло несколько вечеров дружбы России с азиатскими странами: с Индией, Шри-Ланкой и Индонезией. Последний выбор звучит совсем неочевидно, ведь островное государство в Индийском океане максимально отдалено от России: о каких связях здесь может идти речь? Формально, речь о том, что 75 лет назад, в далеком 1950-м году, две страны установили дипломатические отношения. Что же связывает нас сегодня?

Путешествующие читатели наверняка назовут курортный остров Бали, любимое место отдыха многих соотечественников. Те, кто интересуется экономикой, упомянут пальмовое масло и резину, основные статьи экспорта для Индонезии, как в отношениях с Россией, так и со многими другими странами мира. Гораздо меньше людей вспомнят о том, как советские архитекторы помогали строить столицу республики, Джакарту.





В 1956 году Ахмед Сукарно, президент Индонезии, и Никита Хрущев подписали заявление о взаимопомощи в решении международных проблем, а также о сотрудничестве в области торговли и в техническом секторе. Активное развитие индонезийских городов, которое пришлось на конец 1950-х и на 1960-е годы, сопровождалось консультациями советских специалистов, архитекторов, инженеров. Жители и гости Джакарты до сих пор имеют возможность любоваться архитектурными “плодами” дружбы двух государств.





Стадион "Гелора Бунг Карно"

Самый большой спортивный стадион в Индонезии (более 100,000 мест на момент открытия) был создан в 1960 году при участии советских архитекторов, Романа Семерджиева и Леонида Муромцева. Проект приурочили к Летним Азиатским играм 1962 года: возведение спортивного комплекса стало обязательным условием для Джакарты для проведения соревнований международного уровня. Стадион был назван по месту расположения, в честь района Сенаян: в 1998 году название сменилось на "Гелора Бунг Карно" – оно актуально и сегодня.





Несмотря на желание советских архитекторов добавить национального колорита в облик здания, стадион вышел предсказуемо конструктивистским. Этого хотела, в том числе, индонезийская сторона, ведь комплекс задумывался как объект интернационального значения. Сборная конструкция амфитеатра, плоская крыша-тарелка, отсутствие декоративных элементов… Ничего не напоминает? Верно, стадион “Лужники” в Москве (открыт в 1956 году) старше джакартского кузена всего на четыре года.





Госпиталь "Дружба"

Госпиталь, построенный в Джакарте по адресу улица Дружбы, 1, и вовсе стал подарком СССР для Индонезии. Открытый в ноябре 1963 года, больница работает по сей день и является ведущим медицинским учреждением страны в области дыхательных заболеваний. Хотя здание пережило несколько реконструкций, в его каркасе неизменно читается монолитность, клетчато-столбчатая структура. Первые корпуса госпиталя практически не изменились: говорят, что внутри них даже сохранились советские светильники.

Памятник Юрию Гагарину





Завершу рассказ более современным примером, который доказывает, что дружба между Россией и Индонезией продолжается и дышит не только советским прошлым. Весной 2021 года в столичном парке "Таман Матарам" в Джакарте публика впервые увидела памятник Юрию Гагарину. Отлитый в бронзе, космонавт изображен в открытой позе: с раскинутыми руками, наполненной воздухом грудной клеткой. Скульптурный Гагарин словно рад встрече с будущим: оно действительно выглядит привлекательно, когда отношения основаны на диалоге и сотрудничестве.