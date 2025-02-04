В кадре: актеры Театра.doc, Вера Дровеникова и Андрей Кондратьев (Q&A)

На прошлой неделе мы писали про смешной и жизненный спектакль "Ставангер" в Театре.doc. Актеры театра, исполнившие главные роли в постановке, согласились принять участие в Q&A сессии. Ниже на вопросы КЛЕО отвечают:



Актриса и режиссер. В "Театре.doc" играет в спектаклях "Ставангер", "24+", "Летние осы кусают нас даже в ноябре" "Что вы делали вчера вечером". В последних двух также выступила в качестве режиссера.



Кроме того, Вера записывает подкасты в "Почему это круто", занимается импровизацией в шоу "Давай переиграем", участвует в благотворительном спектакле фонда "Чудомобиль".



Актер театра и кино. В "Театре.doc" играет в спектаклях "Летние осы кусают нас даже в ноябре", "Что вы делали вчера вечером?", "Ставангер", "Транспондер на фрилансе".



Андрей снимался в фильмах "Воздух", "Майор Гром" и в сериале "Фишер" (второй сезон).

Как обычно, мы говорим о жизни и о том, как нащупать (и не потерять) свой стиль.

Каждое утро я начинаю …

Вера: … с голосовой разминки, если есть время.

Андрей: … с медитации. Уже много лет практикую трансцендентальную медитацию, что с радостью могу рекомендовать каждому.

Я выбрал(а) свою профессию …

Вера: … в 10-ом классе по совету хироманта, к которому меня привела мама.

Андрей: … так как выбора у меня не было. Моя мама училась на режиссуре, и я, будучи ребенком, участвовал в ее курсовых спектаклях и уличных представлениях.

Театр это …

Вера: … место, откуда, в идеале, уходишь вдохновленным.

Андрей: … это люди. Которых нужно любить, уважать, слушать и поддерживать. И зритель, конечно, которому мы служим.

Раньше я думал(а) …

Вера: … что, получив хорошую роль, чувствуешь только радость, а в первую очередь начинаешь заботиться, как теперь ее сыграть.

Андрей: … что все смогу в одиночку, а теперь точно знаю, что для того, чтобы что-то осуществить, нужны люди.

В работе я больше всего ценю …

Вера: … подлинную заинтересованность.

Андрей: … ответственность. А если к ответственности еще прибавить любовь к своему делу, то это совсем хорошо.

Мне сложно …

Вера: … работать в беспорядке.

Андрей: … относиться к чему-либо спустя рукава.

В моем гардеробе обязательно есть …

Вера:… платье для красной дорожки!

Андрей: … широкие брюки: все узкие брюки выкинула жена, за что я ей крайне благодарен.

Мой любимый аксессуар …

Вера: … его нет.

Андрей: … авторучка. Всегда невероятно страдаю, если приходит какая-нибудь хорошая мысль, а я не могу ее записать.

Досуг, без которого я не представляю свой выходной: …

Вера: … массаж.

Андрей: … просмотр классики мирового кинематографа и настольный теннис.

Чувствую себя на высоте, когда …

Вера: … избегаю этого чувства.

Андрей: … когда получается хорошо и точно выполнить свою работу. Думаю, что и зрителю это очень нравится.

Рекомендую посмотреть …

Вера: … фильм "Малхолланд драйв" Дэвида Линча, отдавая дань памяти большому мастеру.

Андрей: фильмы "Бульвар Сансет" (1950), "Последнее метро" (1980) и "Бердмэн" (2014). Из спектаклей – "Войну и мир" в Театре им. Вахтангова, "Воскресение" в Театре им. Гоголя и "Чагина" в Театре "Современник".

Мои маленький секрет успеха: …

Вера: … делать несколько проектов одновременно, чтобы не было времени на страхи.

Андрей: … я у всех учусь и ко всем партнерам отношусь как к людям, у которых есть чему поучиться.