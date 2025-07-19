Беспредметный реализм и малоизвестный авангард: выставка Иван Клюна в ММОМА

Друг и соратник Казимира Малевича, соавтор "Манифеста супрематизма" (1915), он одинаково увлеченно экспериментировал с формой на холсте и писал традиционные портреты и пейзажи. Все это о ярком представителе русского авангарда, Иване Клюне (1873–1943).

О творческом наследии живописца в России известно не так много по сравнению с его коллегами по художественному цеху: Алексеем Крученых, Ильей Машковым, Ольгой Розановой. Для отечественной истории искусств художника открыл коллекционер Георгий Костаки уже в 1970-х.





Основной массив работ Ивана Клюна сегодня хранится за рубежом: в Музее искусства модернизма в Салониках. Выставка "Иван Клюн. Цветоформы. Лаборатория художника" в ММОМА впервые дает возможность российскому зрителю увидеть творчество авангардиста во всей полноте. В основу проекта легла коллекция, собранная наследницей художника, Светланой Соловейчик.

В выстроенную хронологически экспозицию вошли работы из каждого периода Ивана Клюна: от ранних символистских до более поздних супрематических и пост-абстрактных произведений. Картины, рисунки и модули автора сопровождают архивные материалы: фотографии, стихи, письма, а также графика его сына, Георгия Клюнкова (1905–1942), посвятившего свою короткую жизнь искусству и архитектуре.





Как любой выдающийся человек бурлящего времени перемен, Иван Клюн сочетал в себе удивительные, порой противоречивые грани. Этой полярностью насыщены работы авангардиста, которые лучше воспринимать во всем их многообразии.

Художник с пылким духом и ясным восприятием реальности





Иван Клюнков (настоящее имя героя) не был потомственным творцом. Выходец из рабочей семьи, мальчик достаточно рано увлекся рисованием, но занимался рисунком самостоятельно в свободное время, а в основное – подрабатывал в бухгалтерии. Детство и юность будущий художник провел в переездах, а обосновавшись в Москве в 1895 году, обучался живописи в серьезных школах: сначала в студии Ильи Машкова, затем в художественных училищах имени Большакова и Рерберга. Так же быстро, как Машков заметил талант начинающего в те годы живописца, возникла дружба между Клюнковым и Малевичем.





Впоследствии оба войдут в круг московских художников-авангардистов, будут горячо обсуждать идеи передового искусства. Несмотря на зародившуюся в этом творческом союзе страсть к новаторству, Клюнков предпочитал действовать осторожно. В начале карьеры он подписывал свои картины фамилией "Клюнов", а позже взял себе творческий псевдоним "Иван Клюн", дабы избежать недопониманий на работе. Даже став именитым автором, художник не бросал своей профессиональной деятельности в бухгалтерии: она была необходима для содержания семьи с тремя детьми.

Супрематист, кубофутурист, но больше всего – реалист





Интерес Клюна к импрессионизму и другим ранним ответвлениям модернизма зародился после знакомства с собранием картин Сергея Щукина в 1910 году. Тремя годами поздней герой завязывает общение с "Союзом молодежи", сообществом прогрессивных петербургских художников, что выводит его в плоскость куда более экспериментальных течений, таких как кубофутуризм. На смену последнему в живописной практике Ивана Клюна приходит супрематизм, который автор торжественно признает на выставке "0,10" в 1917 году, совместно с Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным, Любовью Поповой и другими первопроходцами авангарда.





Беспредметному творчеству Иван Клюн посвятил десятки своих произведений, однако в начале 1920-х он начал постепенно отходить от супрематизма, заменяя строгость геометрии плавностью форм и свето-цветовыми экспериментами. В середине карьеры художника увлекла идея производственного искусства: автор активно работал над оформлением общественных пространств Москвы, заведовал керамической мастерской, преподавал. Уже будучи зрелым живописцем, он попал под влияние французского пуризма, а в последние годы жизни, совпавшие со сменой художественно-политического курса в стране, объявил о переходе к соцреализму в творчестве. Впрочем, последнее заявление Клюна слабо соответствовало действительности, ведь в его поздних работах явно читалась тяга к беспредметности.

Живописец, конструктор, автор свето-цветового принципа





Приверженность идее искусства для реального мира проявлялась у Клюна не только в живописи. Еще в период явного увлечения супрематизмом художник начал создавать пространственные движущиеся композиции, которые впоследствии получили название мобилей. Примечательно, что сын художника, Георгий Клюнков, решил связать свою профессиональную жизнь именно с архитектурой.





Иван Клюн уделял много внимания цветовым проблемам, хорошо разбирался в теории света и движения, как и в принципе в естественных науках. Автор собственного живописного метода, он выступал за синхронное изменение цвета и формы предмета. Подробней свои идеи художник описывал в журнальных статьях и докладах: Клюн особенно углубился в теорию искусства после выхода на пенсию. Сегодня таблицы соотношения цветов и форм Ивана Клюна и его исследования в области беспредметной живописи составляют неотъемлемую часть творческого наследия автора.

Возрастное ограничение: 12+

Выставка "Иван Клюн. Цветоформы. Лаборатория художника" в ММОМА продлится до 16 сентября.

Подробности ищите на сайте музея.