Лина Бо Барди в "ГЭС-2": архитектура как эксперимент с формами жизни

Рассказ о бразильском модернизме был бы неполон без отсылки к фигуре Лины Бо Барди (1914–1992): архитектора волны конкретизма (зародившегося в Европе авангардного движения, в чем-то схожего с советским конструктивизмом), одной из немногих южноамериканских художниц, на сегодняшний день прочно занявших свое место в мировой истории искусств.

Лина Бо Барди родилась в Италии, училась на факультете архитектуры в Риме, работала в Милане. Активно участвовала в итальянском Движении сопротивления во время Второй мировой войны, а переехав в Бразилию после замужества, развивала идеи гуманистического потенциала дизайна и градостроительства.

Источником мудрости и вдохновения для Бо Барди служила архитектура Ренессанса: в работе автор стремилась преобразовывать среду с оглядкой на человека, его индивидуальные потребности и немного утопичный горизонт всеобщей гармонии.





Дом культуры "ГЭС-2" представляет проект, вдохновленный творческими идеями и самой личностью архитектора. В первой части выставки (зона "Проспекта") кураторы смоделировали пространство так называемого "бардиверсума" или вселенной автора, которую она воплотила в публичном культурно-досуговом комплексе Sesc Pompeia в середине 1980-х годов. Открытое пространство с большим количеством ярких, располагающих к взаимодействию объектов сообщает зрителю основной принцип работы Бо Барди: стирание границ – как физических, так и умозрительных – между жизнью, искусством и городским дизайном.





Продолжение экспозиции в зале на втором этаже "ГЭС-2" дает возможность ближе познакомиться с идеями архитектора через оригинальные эскизы, цифровые копии фотографий и архивные видео ее работ. Кроме упомянутого выше Sesc Pompeia, каркас творческой биографии Лины Бо Барди составляют проекты Стеклянного дома (1951–1952), Художественного музея Сан-Паулу (официально открытого в 1968 году) и Театра "Офисина" (1984–1994).

В Стеклянном доме в пригороде Сан-Паулу архитектор жила со своим мужем, критиком и журналистом, Петро Марией Барди. Сейчас там расположен Институт Барди с личным архивом художницы и богатой семейной коллекцией живописи, скульптуры и декоративного искусства. В прошлом дом Лины и Петро был местом встреч творческой интеллигенции: открытое по духу и планировке пространство выделялось на фоне архитектурного и природного ландшафта района своей технологичностью и способностью гармонично существовать в любой среде.





Открытие Художественного музея Сан-Паулу в конце 1960-х стало свежим словом для бразильской арт-сцены, вошедшей в очередной виток развития после проведения Сан-Паульской биеннале в 1951 году – впервые за пределами Венеции. Необычный метод инсталляции работ, предложенный Линой Бо Барди, усиливал впечатления аудитории от пространства музея. Подвешенные на стеклянных "станках" картины придавали выставке ощущение невесомости и, конечно, настраивали зрителя на новый режим восприятия искусства.





Историю театра "Офисина" интересно рассматривать с разных ракурсов. Состоявший из непрофессиональных актеров и постановщиков, театр стал результатом социально-художественного эксперимента, вполне в духе идей конкретизма тех лет. Как контркультурную кампанию, "Офисину" изначально ждал успех – и неизбежно связанные с ним трудности: с приходом к власти военной хунты в 1964 году, деятельность театра пришлось заморозить на два десятилетия.





Новую жизнь в пространство "Офисины" вдохнула Лина Бо Барди, участвовавшая в перепроектировании здания в 1980-е годы. Сложность для архитекторов состояла в том, что постройка несколько раз горела, а вокруг нее за годы затишья образовался пустырь. Бо Барди решила "не спорить" с динамикой жизни: она бережно соединила сохранившиеся части, внося точечные, но эффективные изменения в конструкцию здания. По задумке художницы, зрители театра могли перемещаться из галереи в галерею, зайти в гримерку и даже попасть на сцену, ведь в обновленной "Офисине" почти не было места ограничениям.





"Свобода, осознающая свою ответственность перед обществом, разрывает границы эстетики этого концлагеря западной цивилизации." – говорила архитектор при жизни. Творческая практика Лины Бо Барди – это удивительно красивый и редкий пример материального преобразования повседневности идеями, сближающими ее с искусством.

Возрастное ограничение: 6+

Кураторами проекта выступили Андре Вайнер, Марселу Феррас (оба – бывшие коллеги Лины Бо Барди), а также члены кураторской команды "ГЭС-2" и Фонда V-A-C Андрей Василенко, Карен Саркисов и Катерина Чучалина.

Подробности о выставке Лины Бо Барди "Если бы стены стали водой" смотрите на сайте Дома культуры "ГЭС-2".