Актриса Янина Студилина: "Чем конкретнее играешь, тем ярче получается роль"

Конец июня в Театре сатиры ознаменовался премьерой спектакля "Доходное место" в постановке режиссера Антона Непомнящего. И это не просто новая интерпретация классики Островского, а, можно сказать, возвращение постановки – легенды 1967 года Марка Захарова. Одну из главных ролей в спектакле – Анну Павловну Вышневскую – играет молодая, но уже известная актриса Янина Студилина.

– Янина, что за "трагическая история" с этим спектаклем?

– В прошлом веке "Доходное место" было сыграно в Театре Сатиры всего трижды. Постановка, видимо, в связи с особой актуальностью вызвала огромный скандал, и Екатерина Фурцева, министр культуры СССР, наложила на нее запрет. И это был даже не запрет, а тотальное уничтожение, не осталось ничего: ни декораций, ни костюмов, даже режиссерских записок. Нам остался один вечный, на все времена текст.

– А это же у вас не "первый Островский" в вашей жизни?

– Можно и так сказать. В Театре на Малой Ордынке я играла в пьесе по Островскому "Волки и овцы". Тогда у меня была роль Купавиной. Режиссером постановки также был наш Антон Непомнящий, и поэтому, когда мы приступили к "Доходному месту", он мне сразу предложил роль Вышневской. В первой постановке моя героиня – Евлампия Николаевна – богатая молодая вдова. Ее выдали замуж за богатого, взрослого человека, но сейчас она уже одна. А в "Доходном месте" я играю молодую женщину, живущую с постоянной обидой на старого мужа, разрушившего ее надежды на счастье. В каком-то смысле раскрывается жизнь Купавиной в браке. Прелюдия предыдущей роли. Как-то так.

Антон, не отходя далеко от авторского текста, всегда умеет подчеркнуть современные моменты, которые вместе с Островским тонко высмеивает. Так, за Вышневской начинают ухаживать мужчины, оказывать ей неоднозначные знаки внимания. Но при этом поведение их бывает разным. Тема мужчин и женщин, их взаимоотношений весьма интересно передана через мою героиню. Однажды Анна получает любовное письмо от поклонника, что становится поводом для скандала. Она не отсылает письмо обратно, а показывает его знакомым, чтобы посмеяться над воздыхателем.

И Антон решает выстроить мой активный диалог вместе с залом: я задаю вопрос зрителям, нормально ли такое поведение мужчины, если он, будучи женатым, предлагает отношения? Правильно ли я поступаю, рассказывая об этом на публику? На мой взгляд, зритель неизбежно увидит в происходящем на сцене отражение реальности, такие девушки и такие мужчины весьма узнаваемы.

– Думаю вам, как красивой женщине, эта роль близка и лично понятна...

– Знаете, да. Во время репетиций Антон посоветовал: "Ну вспомни, представь, может какого мужчину из твоей жизни, женатого, который бы тебе письма такие писал". А у меня уже давно определенный образ в голове. Думаю, может, выдать сразу фамилию? Потом – нет, человек известный, не буду озвучивать. Это я к чему: на сцене обращаюсь именно к нему. Мне кажется, что чем конкретнее играешь, тем ярче получается роль.





– Были ли какие трудности при подготовке к роли?

– Вначале было немного неловко в сценах с мужем, а роль хитрого ушлого чиновника Аристарха Вышневского исполняет наш художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов. Несмотря на комедию, драма у моей героини, с юности мечтающей о чистой любви, серьезная. Вот она на мужа все и выплескивает: я его и отчитываю, и даже пару раз веером бью. Ну, и я, как-то стесняясь: "Евгений Владимирович, ну как же вот..." А он мне: "Так, здесь мы все актеры, делай, как говорит режиссер. Надо ударить веером. Бей!"

– И били?

– Не больно.

– Все-таки, какие роли вам больше импонируют: исторические персонажи или современные?

– Все! На самом деле люблю каждую свою героиню, с любовью к ним отношусь. Вот совсем недавно, в малом зале "Сатиры" "Под чердаком" вышла премьера "Старушка в подарок" – современная пьеса о мошенничестве со столичной квартирой. Зал смеется нон-стоп просто. Моя героиня – интеллигентная Ксения, психолог по профессии, пытается, используя свои профессиональные качества, наладить отношения с безумной квартиранткой Изольдой, но, к своему позору, терпит крах…

– А если брать театр и кино, в какую сторону маятник качнется?

– Ох, ну тоже сложно сказать. Стараюсь кино и театр удачно совмещать. Кино – это командная работа, и важно все: и режиссер, и сценарий, и партнеры, а также вся съемочная группа-команда. Только тогда получается хорошее кино. Совсем недавно снялась в добром таком, детском кино. Играю маму сложного ребенка. И эта роль как мамемне тоже близка и понятна. В "Денискиных рассказах" по мотивам одноименного произведения Виктора Драгунского я тоже маму главного героя сыграла. А вот совсем скоро на экраны выйдет проект с Никитой Кологривым, где я – властная, сильная, не обремененная ни мужем, ни детьми чиновница. Драматичная, сложная история, немножко даже криминальная, я бы сказала. Так что на однотипные роли жаловаться не могу.

– Признайтесь, роль мечты есть? Может, в триллере сняться каком хотите?

– Хочется теперь перенести свой театральный исторический персонаж в кино. Как-то пока дальше времен Булгакова не окуналась. Была "Белая гвардия", военные картины 40-х, а дальше как-то не играла еще. Очень хочется применить репетиционный опыт театральной сцены в кино. Знаете, в театре, во время репетиций у актера есть время подготовиться – вдумчиво, кропотливо. А в кино, в сериалах ты больше выдаешь быстро, качественно. В театре действие происходит здесь и сейчас, и у тебя есть только одна попытка, переснять уже нельзя. Бывает, что с 6:30 до 16:00 я снимаюсь, а вечером у меня спектакль. Но я не устаю, даже наоборот, в такие насыщенные дни у меня даже больше энергии вырабатывается, драйва.

Признаюсь, волнуюсь перед каждым выходом на сцену, но это очень приятное волнение. Удивительное ощущение, когда зал начинает в буквальном смысле этого слова дышать с тобой, следить за сюжетом, сопереживать, смеяться, аплодировать. Это очень ценно для меня как для актрисы.

– На улице лето холодное, ну какое есть. В отпуск, на море, планируете погреться?

– Очень хочу! Но катастрофически не хватает времени и свободных дней. Признаться, ничто так не заряжает, как смена обстановки, путешествия. Надеюсь, что в июле все-таки слетаю на море. Не знаю куда, решение приму спонтанно. Раньше любила просто поваляться на пляже, сейчас, наоборот, хочется за короткое время все успеть: и позагорать, и покупаться, и все вокруг посмотреть.