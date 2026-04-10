Выходные в Минске: куда пойти, чтобы узнать больше о белорусском искусстве

До столицы гостеприимной Белоруссии, города-героя Минска, легко добраться из Москвы за полтора часа на самолете или поездом – четыре раза по столько же. Свежий воздух, старинные соборы, вкуснейшие сыры, зефир и драники. И, конечно, искусство – о главных художественных площадках белорусской столицы поговорим в этом выпуске.

Художественная галерея Михаила Савицкого

Площадь Свободы, 15

Михаил Савицкий – народный художник Республики Беларусь, творчеству которого посвящена одна из крупнейших галерей Минска. Савицкий прожил долгую жизнь, значительную часть которой он провел над холстом с палитрой в руке. Как непосредственный участник военных действий, прошедший через концентрационный лагерь Бухенвальда, Савицкий тонко чувствовал темы добра и зла, свободы и ответственности, судьбы человека. Это объясняет внимание художника не только к теме ужасов войны, но и к образу женщины-матери, и к библейским сюжетам в живописи.





Галерея имени Михаила Савицкого открылась в составе Музея истории города Минска в 2012 году. Более 1000 объектов в основной экспозиции – произведений автора, а также фотографий, личных вещей и других свидетельств его жизни – отражают этапы профессионального пути художника. Кроме живописи Савицкого, Галерея на площади Свободы славится своими временными выставками, которые сменяют друг друга каждые несколько месяцев. Например, по первую неделю апреля включительно гости Галереи могли увидеть фотографии, сделанные протоиереем Павлом Волынцевичем (выставка "Священник с фотоаппаратом"), а также современное белорусское искусство из коллекции Приорбанка (выставка "Чтобы чувствовать").

Возрастное ограничение: 6+

Национальный художественный музей Республики Беларусь

Улица Ленина, 20

Национальный художественный музей – настоящее сокровище для интересующихся искусством минчан и гостей столицы. Собрание музея насчитывает свыше 37 000 экспонатов и представляет дюжину столетий художественной истории человечества. От белорусской живописи XII века до работ современных белорусских художников, а также произведения из коллекций западноевропейского, восточного и русского искусства разных эпох. Последняя, кстати, составляет весомую часть собрания Музея: приятным сюрпризом для россиян наверняка станут картины Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Исаака Левитана, Ильи Машкова и других отечественных живописцев.





Для первого визита в НХМ есть смысл начать знакомство с его постоянной экспозиции; по мере нарастания интереса можно перейти к временным проектам, которые не уступают богатому собранию Музея ни в качестве подготовки, ни в кураторском видении. В каждом сезоне лидирует определенный "блокбастер": весной 2026 года таковым стала выставка истории костюма ("Два века моды в Художественном. Из частной коллекции Татьяны Федосовой"). На днях к ней прибавится "Выставка одного шедевра. "Прогулка" Марка Шагала", созданная при участии Русского музея в Санкт-Петербурге. Также до середины апреля гости Музея смогут увидеть живопись белорусских художников Марии Исаенок, Юрия Карачуна и Натана Воронова.

Возрастное ограничение: 6+

Национальный центр современного искусства Республики Беларусь

Улица Некрасова, 3

Проспект Независимости, 47

Главная площадка в области современного искусства в Белоруссии, минский НЦСИ фокусируется на художественных практиках последнего столетия. Основу коллекции Центра составляет белорусский авангард 1980-1990-х годов, однако в собрании также встречаются работы западных авторов. Так, на выставке "127Подарки+", в состав которой вошли произведения, принесенные в дар НЦСИ за последний год, зрители могут познакомиться с картинами немецкого художника Германа Бусса наравне с произведениями минских авангардистов, Людмилы Русовой и Игоря Кашкуревича.





Именно НЦСИ часто становится домом для проектов арт-биеннале и молодежных выставок в Минске – этому способствует экспериментальный дух площадки. В частности, до середины весны в стенах институции выставляется текстильная художница и искусствовед Наталия Цветкова из Санкт-Петербурга: ее работы в жанре fiber art (искусство текстиля) участвовали в международных биеннале дизайна, текстильного искусства и других междисциплинарных проектах. Задумав посетить Центр, имейте в виду его обе площадки: основное краснокирпичное здание на улице Некрасова и просторный выставочный зал в центре Минска, на проспекте Независимости.

Возрастное ограничение: 6+

Подробности посещения и афишу уточняйте на сайтах площадок.