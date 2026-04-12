Художница Катя Филиппова: "Я – импровизатор, и сочетать несочетаемое – это мое"

Выставка яркой представительницы искусства времен перестройки – художницы, модельера Кати Филипповой – открылась в галерее "Купол" "Интродукция". Куратор галереи Ольга Шепельская, представив публике архивные графические работы Филипповой, созданные в ранние годы творчества, отметила, что стиль Екатерины отличает панк-эстетика, глянец поп-арта и театральность. Мы поговорили с художницей о ее ретроспективе, Федоре Бондарчуке и планах по выпуску авторской книги…





– Катя, что сможет увидеть зритель на вашей выставке?

– Вместе с Ольгой мы отобрали несколько моих ранних графических работ, созданных в период с 1980-х по 2000-е годы. Некоторые акварели сделаны сразу после учебы в Полиграфическом институте, где моим творческим наставником был уникальный художник и график Дмитрий Лион. Есть произведения, выполненные в различных техниках, это и литография, и офорт, эстамп и, конечно, мои поп-арт коллажи из 2000-х. Именно с них началась целая серия моих коллажных экспериментов. На их создание пошли настоящие "антикварные ценности": старинные книжные альбомы. А в самом начале зала представлены две фрески. У меня был такой период, когда я экспериментировала на загрунтованном картоне – делала мозаики и фрески. Также можно увидеть и мои костюмы к фильму "Обитаемый остров". В целом, на выставке прослеживается ключевая "женская тема": тяжелые техники литографии и офорта в руках хрупких девушек, а также готическая архитектура, загадочные красавицы, воплощающие образы богинь в балансе силы и красоты.





– Что для вас служит вдохновением? И кстати, какая художественная техника самая любимая?

– Не знаю ответ, правда. Когда начинаю что-то делать, голова уже не работает, отключается. Рука опережает мысль. Художник должен уметь все, должен уметь работать в разных техниках. В 1920-е годы авангардисты создавали и моду, и декоративное искусство, и скульптуру, и рисунки, и офорты. Вот и я не могу 40 лет биться в одну и ту же точку в стене, чтобы, в конце концов, добиваться успеха в чем-то одном, мне это скучно. Когда мне что-то надоедает, сразу убегаю в другие стили и техники, люблю экспериментировать. В 1980-е я создавала костюмы для "Поп-механики", работала с Сергеем Курехиным, затем сотрудничала с Пьером Карденом и создавала знаковые коллекции. Я – импровизатор, и сочетать несочетаемое – это мое.

– А чем сейчас живете?

– Ох, я так давно в этом мире искусств, что сейчас могу себе порой позволить ничего не делать. Я развивала свой стиль на протяжении всей жизни и сегодня даю свободу моему творчеству жить без моего участия и искать своего зрителя. Модой я уже давно не занимаюсь, разве что каждый год создаю предновогодние проекты со своей подругой, художницей Верой Погодиной: разные украшения, которые, кстати, с удовольствием покупают мои поклонники. Но есть мечта – создать "Книгу художника". "Livre d'artiste" – считаю, что это высокий уровень проявления творческого мастерства. Авторские книги – элитарный и востребованный жанр, интересно этим заниматься…

– У вас за плечами интересный опыт работы в сфере театра и кино.

– В 2012 году я создавала костюмы к спектаклю Владислава Мамышева-Монро "Полоний". А до этого, в 2008-м, мы работали с Федором Бондарчуком над "Обитаемым островом". Мы с Федей знакомы давно, и когда он попросил меня, Таню Мамедову и Кирилла Мурзина поработать над костюмами и аксессуарами героев его картины, то я, конечно, согласилась. По-моему, получилось круто. Мы создали настоящую кутюрную коллекцию. И вот эти вещи, немножко космические, как раз представлены на выставке.





– Хотели бы продолжить такое кино-сотрудничество?

– Если Федор или другие режиссеры позовут, то пойду. И с удовольствием! Это интересная творческая среда, которая всегда меня, да, вдохновляет.