Бэнкси представил новую работу в Лондоне

На западе Лондона, в районе Бейсуотер, появился новый мурал, который поклонники уличного искусства уже окрестили "рождественским манифестом". На стене изображены двое детей в теплой одежде, лежащие на земле и глядящие в небо – трогательная и одновременно тревожная сцена, в которой поклонники сразу узнали почерк Бэнкси.

Картина появилась всего за несколько дней до Рождества, и многие интерпретировали ее как символ бездомности и социальной изоляции.



"Многие дети не получают удовольствия от Рождества. Символично и то, что люди проходят мимо мурала так же, как они проходят мимо лежащих на улице бездомных", – высказался по поводу новой работы Бэнкси художник Дэниел Ллойд-Морган.





Позже аналогичное изображение заметили и рядом с башней Centre Point в центре города – зданием, которое долгие годы пустовало и неоднократно становилось предметом критики со стороны социальных активистов. Однако официальное подтверждение авторства Бэнкси пока получило только произведение в Бейсуотере.

Новый мурал органично вписывается в творческую философию художника, который нередко обращается к теме социальной несправедливости и контрастов мегаполиса. Его уличные работы давно перестали быть просто визуальными образами – они стали формой общественного комментария.