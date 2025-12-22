Новогодние праздники в Москве: идеи досуга от культурных площадок

Остаться в городе на новогодние – не обязательно означает засесть дома на двенадцать дней.

Сон, сериалы, оливье никто не отменял, а дальше – идеи культурного досуга для всей семьи в дайджесте от Клео.ру. *** что: программа "Зимние Каникулы" (6+) где: Центр Зотов когда: с 24 декабря 2025 года по 11 января 2026 года С 24 декабря по 11 января Центр Зотов приглашает детей и их родителей провести "Зимние каникулы" (6+) весело, ярко и с пользой. Откроет программу квартирник группы "Ме4та" (16+) Евгения Цыганова, а завершит – музыкальный спектакль "Никак не называется, или Бим в поисках Бо" (6+), премьера которого с успехом прошла на сцене Зотова в 2024 году.

В разгар январских в Центре откроется Волшебная мастерская (6+) – серия творческих воркшопов для детей по украшению елки. Посмотреть хороший фильм можно будет всей семьей в рамках кинопрограммы "Песни большого экрана" (0+) или во взрослой компании на показах "2025. В фокусе" (12+) – селекте зрительских киносимпатий. Вы планируете уехать из столицы раньше начала праздников или, наоборот, думаете вернуться впритык к будням? "Зимние каникулы" (6+) в Зотове идут долго, так что часть программы вы наверняка застанете. ***

что: специальная новогодняя программа "Двенадцать месяцев" (6+) где: Дом культуры "ГЭС-2" когда: с 29 декабря 2025 года по 10 января 2026 года

К досугу в праздники Дом культуры "ГЭС-2" подошел обстоятельно и с фантазией: специальная программа "Двенадцать месяцев" (6+) обещает быть сказочно увлекательной. Для любителей эстетичных решений – мастер-классы по изготовлению тиары и брелоков (6+), а для тех, кто предпочитает мыслить конструктивно, – воркшопы по созданию мультфильмов или звучащих мобилей (6+).

Лениться делать что-то своими руками в самые длинные праздники в году совершенно нормально: на этот случай в программе предусмотрены спектакли. Совсем юной аудитории, от года до пяти лет, наверняка понравятся истории в постановках "Шепот кастрюль" (0+) и "Кто посадит дерево" (0+), а поклонники книг Льюиса Кэрролла с высокой вероятностью оценят фэнтези "Сны Алисы" (6+). Кстати, билеты на мероприятия в "ГЭС-2" разбирают как салаты на новогоднем столе, так что имеет смысл поторопиться. P.S. Как запасной вариант, можно оформить бесплатную регистрацию на посещение Дома культуры в выбранные даты – и узнать больше о программе, оказавшись на месте. ***

что: программа "Зима в ЗИЛе" (6+) где: Культурный центр "ЗИЛ" когда: весь декабрь и по 5 января (программа будет дополняться)

Культурный центр "ЗИЛ" – место пересечения регулярных творческих усилий и ярких результатов, занятий, которые перерастают досуг и становятся стилем жизни. На протяжении всего первого месяца зимы в "ЗИЛе" можно увидеть выступления студийцев: музыкальные и театральные спектакли, класс-концерты, художественные выставки. С одной стороны, это шанс "заразиться" праздничным настроением немного заранее, с другой – задуматься о новом хобби для себя или для своего ребенка в новом году.

Классические сюжеты о новогодних чудесах и приключениях в зимней программе "ЗИЛа" соседствуют с более неожиданными форматами. Например, рэп-театр Льва Киселева покажет спектакль "Снежная королева" (12+): знакомый с детства сценарий разнообразят качающие биты. Дуэт Татьяны Чистяковой и Алексея Кудряшова представит "Сказки Шарля Перро" (6+) – музыкальное шоу с элементами песочной анимации, а режиссер спектакля "Вечеринка у ведьм" (6+) – семейную комедию, замешанную на хорошей рок-музыке. Маркет фестиваля "Снежный город" (0+) станет удачным местом для завершения праздничного визита: изготовленные вручную сувениры порадуют глаз и сердце (подходящее время задуматься о подарках близким). Подробности о мероприятиях и условиях их посещения смотрите на сайте площадок.