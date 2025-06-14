Настало время дискуссии! "Фотоавангард 1920-1930-х" в Центре Зотов

В дискуссии, как известно, победить невозможно. Тем более, когда дискуссия творческая. Возможно только прийти к согласию – или остаться при своем мнении, обозначив его, услышав точку зрения оппонента.

В 1931 году, почти сто лет назад, два ярких представителя конструктивизма в советской фотографии – фотообъединения "Октябрь" и РОПФ (сокр. от Российского объединения пролетарских фотографов) – вступили в полемику, которую они сами окрестили "творческой дискуссией". Предмет спора касался сути фотографического ремесла: задач, стоящих перед автором, отважившимся взять в руки камеру, необходимого художественного инструментария.





Дуэль развернулась на страницах профильного журнала "Советское фото", позже переименованного в "Пролетарское фото". Аргументы – фотоснимки участников объединений, свидетельские показания – мнения рабочих, строителей нового государства, относительно каждого кадра, завладевшего общественным вниманием.

"Октябрь", в состав которого на тот момент входили такие фотографы и фотожурналисты, как Елеазар Лангман, Борис Кудояров, Борис Игнатович, под предводительством художника Александра Родченко, находился в позиции "обвиняемого". Стремление членов группы "ухватить" реальность в непривычном для зрителя ракурсе, фантазируя, удивлять публику все хуже вписывалось в пропагандистскую программу для социалистического искусства 1920-х–1930-х годов.





Главным рупором "обвинения" выступило Российское объединение пролетарских фотографов (РОПФ), ратовавшее за объективный подход к передаче действительности, в частности, с использованием метода фоторепортажа. От имени РОПФ часто высказывались фотографы Аркадий Шайхет, Семен Фридлянд, Макс Альберт, Яков Халип и другие.

При этом будет несправедливо утверждать, что новаторству в фотографии конструктивистского периода мы обязаны лишь "Октябрю", в то время как РОПФ ограничивался идейной "огранкой" сюжетов. Работая с актуальными событиями, представители правого фланга в советской фотографии, намеренно или непроизвольно, также изобретали новые средства выразительности.





В свою очередь, художники-"беспредметники", увлеченные поисками формы, помнили о своей главной задаче в искусстве (она была единой для всех деятелей конструктивизма): отражении социалистических идеалов в сценах повседневности.

Тем не менее беспристрастный подход РОПФ к работе с камерой точней попал в нерв новой культурной политики в условиях усиленного государственного контроля всех сфер жизни. После 1930 года репортаж становится ведущим направлением в фотографии, а конструктивистские эксперименты с композицией и построением кадра и вовсе оказываются вне закона. "Творческая дискуссия" объявляется закрытой.





Конструктивизм, добровольно посвятивший себя служению государственным интересам, запутался в собственных же сетях: представители направления слишком уверовали в возможность слияния искусства и жизни. Жизнь одержала верх, художественные открытия стали частью истории.

Возможно ли себе сейчас представить, чтобы советские авангардисты в середине XX века продолжили бы творить и исследовать фотографию в интересной им манере? Время от времени обмениваясь наблюдениями о состоянии искусства в журнальных заметках – ради поддержания "творческой дискуссии"?





Разнообразие мнений безусловно питает среду, тем более, художественную. Выставка о фотоавангарде в Центре Зотов дает возможность не только познакомиться с этой удивительной страницей в истории советской фотографии, но и включиться в процесс "дискуссии", оценить аргументы каждого из подходов к конструктивизму и возможно занять чью-то сторону.

Выставка "Начинаем творческую дискуссию. Фотоавангард 20-30-х" в Центре Зотов продлится до 20 июля.

Возрастное ограничение: 6+

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