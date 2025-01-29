В Москве стартовал фестиваль "Китайский Новый год"

Москва окунулась в атмосферу восточных традиций – в столице стартовал фестиваль, посвященный Китайскому Новому году. В течение десяти дней жителей и гостей города ждут яркие культурные события, гастрономические изыски и уникальные мастер-классы.

Торжественное открытие состоялось на Манежной площади, где праздничное настроение создавали красочные декорации, традиционные китайские фонарики и выступления артистов. Главной темой фестиваля стало единство культур и укрепление российско-китайских отношений. На церемонии открытия выступили официальные представители двух стран, подчеркнув важность культурного обмена. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что Китайский Новый год признан ЮНЕСКО как нематериальное наследие человечества.

"Уверен, что данный фестиваль привлечет в Москву еще больше китайских туристов, которые разделят радость этого праздника с российскими друзьями!" – отметил посол.

Организаторы подготовили насыщенную программу: более 400 мероприятий развернутся на Манежной и Тверской площадях, ВДНХ, Болотной площади, в зоопарке и Аптекарском огороде. Гости праздника смогут угоститься традиционной китайской едой, купить украшения и талисманы, принять участие в каллиграфических мастер-классах и даже научиться игре Го.

Особый акцент сделан на праздничном антураже: площади города украшены в лучших традициях Поднебесной. Атмосфера настолько аутентичная, что, по словам первого замглавы столичного правительства Евгения Козлова, снимки с фестиваля легко спутать с кадрами из самого Китая.



"Китайский Новый год в Москве" проводится уже во второй раз и обещает стать доброй традицией. В 2024 году он вызвал огромный интерес среди горожан и гостей столицы, поэтому в 2025-м масштаб празднования решили значительно расширить. Организаторы уверены: эти десять дней станут настоящим путешествием в удивительный мир китайской культуры и подарят незабываемые эмоции каждому гостю.