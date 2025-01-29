Посмотреть и (не) пожалеть: спектакль "Ставангер" в Театре.doc

Doc – это не только тип расширения файлов на компьютере, но и часть названия московского независимого театра. У Театра.doc есть две площадки: на Лесной улице и у шоссе Энтузиастов – и свои особенности. Например, в театре играют исключительно свой репертуар, труппа актеров там небольшая: редко когда зритель увидит 10 действующих лиц за вечер. А еще все спектакли в Доке идут на злободневные темы, которые на сцене присвистывают иронией, наливаются гротеском или просто весело подмигивают. В общем театр тоже становится терапией, хотя и перевернутой с ног на голову.



"Ставангер" – относительно новая постановка: премьера состоялась в театре в прошлом году. Сюжет незамысловат, но понятен и очень актуален (всегда в этом бушующем мире, а последние пару лет в России – особенно). Отсюда его наивная привлекательность. Ирина, – молодая женщина, у которой есть муж, работа в издательстве, квартира в Москве. У нее много чего нет, но, как твердит вековая мудрость, для начала нужно научиться ценить то, что имеешь. Вот с этим у Ирины проблемы: от мужа она устала и вообще не уверена, что им вдвоем по пути; писать для глянца героине нравится, только это не приносит большого дохода. К тому же, начальство не слишком ценит сотрудницу, работа внештатная…





Как изменить ситуацию? Быстрые перемены к лучшему случаются в сказках, а в реальной жизни существуют сайты знакомств: там тоже все происходит как по чиху. Ирина регистрируется на сайте знакомства и почти мгновенно встречает Его: норвежца Одда, учителя по профессии. Парень сообщает, что влюбился и зовет к себе в Ставангер, маленький город на юго-западе Норвегии. Сочинив историю про работу няней для мужа, Ирина получает рабочую визу и садится на самолет. В аэропорту в зоне прилета ее уже ждет Одд: с табличкой, где написано… Ой, похоже, мэтч из "Тиндера" допустил ошибку в имени Ирины. У него самого, к слову, имя тоже интересное: в Норвегии весьма распространенное, а вот если норвежского не знаешь и переводишь с английского, выходит: "странный".





Странным в Ставангере Ирине кажется многое: Одд с его предельным бытовым педантизмом и резкими перепадами настроения, друзья Одда (не будет русский человек в гостях так себя вести!), его бывшая жена, что не прочь выпить, наличие ребенка… Одд в глазах героини сам как будто только вышел из детства, хотя и работает учителем в школе. "Ставангер" – история про "трудности перевода", больше культурно-поведенческого, чем лингвистического: за недоразумениями на сцене забавно наблюдать. Границы мира главных персонажей словно залиты бетоном: герои тянутся друг к другу, пока бетон свежий и есть шанс построить коммуникацию, но вот материал затвердевает и уровень взаимопонимания стремится к нулю.

Стоит ли говорить, что у Одда, в отличие от Ирины, нет большой необходимости приспосабливаться к визави: он неплохо поживает в своей ставангерской тарелке, имеет время и другие ресурсы на поиски партнера. Какое решение примет героиня в результате поездки в Норвегию рассказывать не буду: тем более, что финал спектакля открытый. Предположу лишь, почему эта постановка в репертуаре театра пользуется спросом у зрителей. Дело не только в том, что многие хоть раз в жизни задумывались о переезде, а многие русские девушки не могут перестать грезить о муже-иностранце. Дело в том, что почти всем нам хочется строить планы так, чтобы изменить жизнь к лучшему. Жизнь капризна и порой непредсказуема: придет ли кэшбэк за вложенные усилия – вопрос со звездочкой. Тем не менее важно оставаться открытым новому: иногда рисковать, лучше с головой.

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