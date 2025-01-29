Искусство в городе: граффити на стенах торгового центра "Атриум"

Станция метро "Курская" – не пустой звук для поклонников уличного искусства: здесь и ЦСИ "Винзавод", и креативное пространство Artplay. Впрочем, стрит-арт встретит вас гораздо быстрей, чем вы доберетесь до любого творческого кластера: прямо на выходе с кольцевой. Стены торгового центра "Атриум" со стороны площади Курского вокзала и Садового кольца щедро украшены граффити. Яркие, как радуга после дождя, и, наоборот, монохромные рисунки неизменно притягивают внимание пассажиров поездов, будущих покупателей молла и просто пробегающих мимо.

Изображения на стенах "Атриума" как в галерее современного искусства – на любой вкус. Любителям пафосных тем "со смыслом" – покорение космоса, эскапистам-идеалистам – галлюцинаторный уход в себя. Неравнодушны к каллиграфии? На фасаде здания вы найдете красиво выведенную кириллицу, бодрый призыв в конструктивистском духе и просто веселые буквы в словах good и Moscow. Наконец, незамысловатая геометрия и "падающие" со стены кубики, как в онлайн-игре, растопят сердце тех, у кого оно совсем не лежит к стрит-арту.





Вернемся на семь лет назад. В 2018 году в Москве стартует некоммерческий проект ARTRIUM при поддержке городского Департамента культуры. Такое сейчас сложно представить: лучшие уличные художники мира приняли участие в конкурсе на украшение стен нового столичного молла. Прибыло в Москву 11 авторов: из США, Франции, Англии, Испании, а курировал проект российский художник Покрас Лампас, граффити которого мы обсуждали в предыдущем эпизоде.

В среднем расписать стены "Атриума" у стрит-художников заняло четыре месяца. Проект имел продолжение летом 2019 года. Расскажу немного о том, что мы можем сейчас наблюдать.

Например, психоделический рай с птицеголовой Евой на угловой колонне центра. Его изобразил испанский художник Сан Мигель Окуда, цитируя работу из серии "Free love". Окуда известен на родине росписью старинной церкви, переоборудованной в скейт-площадку. Стиль своего творчества испанец определяет как "поп-сюрреализм".





Колонну на противоположной стороне здания украсил немецкий художник Bond Truluv, чья любовь к геометрии вылилась в необычные 3D-граффити по мотивам игры в "Тетрис". Мало кто помнит, что игра была изобретена советским программистом Алексеем Пажитновым в преддверии перестройки.





У въезда на парковку "Атриума" посетителей встречают мрачно-забавные мордашки Харифа Гузмана, также известного под псевдонимом Haculla. Начав с бомбинга улиц Нью-Йорка в 90-х, сегодня Гузман выставляется в модных арт-пространствах по всему миру.

Выше физиономий мы видим целый нарисованный город от французского дуэта живописцев The MockingBird/Crew. На граффити прыгают обезьяны, летают птицы, трудятся ремесленники: всё это в окружении причудливой средневековой архитектуры, которая иногда вызывает вопросы относительно законов физики. Эдакий мир графика Маурица Эшера: гиперреалистичный и невозможный одновременно.





И не могу обойти стороной серию граффити легенды стрит-арта, американца Шепарда Фейри. Фасад "Атриума", смотрящий на Садовое кольцо, стал холстом для фрагмента его известной работы, название которой можно перевести как "Мировая пропаганда". С левой стороны – упражнение художника в советском конструктивизме, отрезвляюще красивая цитата Бертольда Брехта об искусстве. По центру – узнаваемая красная звезда Фейри, с неусыпным взором Большого Брата.





Хорошее уличное искусство в Москве сегодня появляется гораздо реже, чем, скажем, 10–15 лет назад. Стены "Атриума" – коллекция качественного стрит-арта под открытым небом, доступная всем и каждому. Вокруг здания можно гулять утром и поздно вечером, в солнечную и пасмурную погоду: вы точно вернетесь домой с впечатлениями.