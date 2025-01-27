В Москве открылась художественно-промышленная выставка "Уникальная Россия"

С 23 января по 9 февраля 2025 года Гостиный двор в Москве станет важным культурным центром, объединяющим достижения в области искусства, ремесел и современных технологий. Юбилейная выставка-форум "Уникальная Россия" познакомит посетителей с уникальными экспонатами, подчеркивая богатство культурного наследия и потенциал инноваций.

В мероприятии примут участие представители из более чем 70 регионов страны – в общей сложности около 4 тысяч человек. Программа включает более 100 различных мероприятий и более 50 специальных проектов. Среди них – выставочные экспозиции, мастер-классы, концерты и интерактивные активности, которые соединяют традиционные ремесла и технологии нового поколения.

Одним из центральных экспонатов станет миниатюрный портрет размером всего 0,5×0,5 см, созданный мастером Александром Мухиным-Чебоксарским из Чувашии. Уникальное произведение искусства выполнено с такой тщательностью, что разглядеть детали можно только через микроскоп. Этот шедевр уже вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Не менее впечатляющим будет проект виртуальной реальности под названием "Игра ремесел". Разработанный РИА "Новости" совместно с Ассоциацией "Наследие и традиции", он позволяет зрителям совершить цифровое путешествие по регионам России. Посетители увидят живописные пейзажи, исторические здания и познакомятся с народными промыслами через VR-технологии.



Отдельное внимание привлекает коллекция гуслей, которую представит музыкант Кирилл Богомилов и его этномастерская "Кантелеонъ". Участники смогут не только узнать об истории инструмента и его роли в культуре, но и попробовать свои силы в игре на этом национальном инструменте.



Выставка также покажет современные технологические достижения, такие как дополненная реальность и 3D-печать, которые находят применение как в искусстве, так и в промышленности.





"Уникальная Россия" – это не просто демонстрация экспонатов, а масштабный форум, где традиции органично сочетаются с современными подходами. В рамках деловой программы запланированы лекции, круглые столы и творческие встречи, которые откроют новые возможности для обмена опытом и идей.

Посетить выставку можно ежедневно, причем вход свободный, что делает это мероприятие доступным для всех желающих.