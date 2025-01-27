В кино: "Партенопа" Паоло Соррентино. Тоска по раю в вечной прекрасной Италии

Осторожно, материал частично содержит спойлер сюжета.

Название фильма уже отсылает нас к мифам и легендам: имя Партенопы (или Парфенопы) встречается как минимум в двух сказаниях. Согласно древнегреческой легенде, дочь Ахелоя и Терпсихоры, сирена Партенопа погибает в пенных водах Тирренского моря, не в силах смириться с неудачной попыткой очаровать Одиссея. Римский миф повествует нам трагическую историю любви между девушкой Партенопой и кентавром Везувием. Разгневанный бог Юпитер прервал связь молодых, превратив красавицу в южно-итальянский город Неаполь, а ее возлюбленного – в печально известный вулкан.

Соррентино начинает свою картину также поэтично: в кадре солнечная Италия, середина прошлого века. Мать главной героини рожает девочку в воде, с видом на побережье Неаполя, а один из друзей семьи предлагает назвать новорожденную Партенопой – отдавая честь истории города, пускай, и мифической. Решение оказывается пророческим: 18 лет спустя – хронология в фильме за редким исключением линейная – мы видим божественно прекрасную девушку, безошибочно уверенную в своей способности соблазнять. От героини без ума не только ее жених Сандрино, но почти все мужчины города: от 15-летних юнцов, кричащих ей в след: "Парте, ты богиня!" – до тучных отцов семейств с похотливо блуждающим взглядом.



Партенопа учится на факультете антропологии и, похоже, находит в учебе отдушину: она верит, что, постигая науку, сможет найти ответы на все вопросы. В фильме окружающие не раз отмечают стремление девушки объяснить реальность. Однако самой Партенопе это едва удается: например, ответ на главный интересующий ее вопрос: "Что есть антропология?" не может ей дать даже университетский профессор Девото Маротта. Героиня смутно понимает: что-то в жизни скрыто от человеческого понимания, по крайней мере, от поверхностного взгляда обывателя. Встреча с писателем Джоном Чивером, альтер-эго протагонистки, только подтверждает ее догадки. Кульминацией сюжета становится трагический уход из жизни брата Партенопы, Раймондо. Подспудно осознавая свою ответственность за произошедшее, девушка принимает череду важных решений, вступает на собственный путь.



Для тех, кто знаком с фильмографией Паоло Соррентино, "Партенопа" вряд ли покажется новаторским решением. В предыдущих работах режиссера: например, в фильмах "Великая красота" (2013) и "Молодость" (2015), а также в телесериале "Молодой Папа" (2016) – мы наблюдаем ту же тягу к медленным поворотам сюжета, пафосу на грани с иронией и философским потугам, неизбежно терпящим крах на безумном празднике жизни. Прежде всего, "Партенопа" притягивает внимание красотой съемок: в этом фильме прекрасно все – от чарующих пейзажей юга Италии до подобранных на роли актеров и их костюмов, созданных креативным директором Saint Laurent Productions, Энтони Ваккарелло. Захватывающие дух природные кадры сменяются аллюзиями на произведения искусства: эпизод студенческого волнения у подножия университета в 1968 году и сцена "Великого совокупления" это наглядно демонстрируют.



Кроме того, в отличие от предыдущих фильмов Соррентино, "Партенопа" – история, рассказанная женщиной о своей жизни. Фильм пропитан "мужским взглядом" – любованием физической привлекательности героини, однако это не исключает альтернативную точку зрения, попытку оценить происходящее глазами если не самой Партенопы, то близкого и преданного ей человека. И здесь возникают вопросы к психологическому портрету персонажа, нарисованному автором: какая есть главная красавица Неаполя на самом деле? Что она ищет и находит ли это в финале истории? Под занавес картины Партенопа в дружеской исповеди зрителю описывает себя как "решительную и равнодушную", "живую и одинокую". И хотя эти качества могут проявляться в любом человеке в разные моменты жизни, не терпится узнать, что важно для нее, для Партенопы? Впрочем, когда в центре повествования миф, вопросы повисают в воздухе, как пена на гребнях Тирренского моря.

