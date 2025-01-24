Что посмотреть: 6 мелодрам для зимних вечеров

А еще повод посмотреть хорошие фильмы о встречах, которые могли бы дать счастье, перерасти они в нечто большее, но не переросли, не сложилось. По крайней мере, с первого раза.

Листаем телефонную книгу и смотрим фильмы о том, как судьба дала шанс на счастье, а потом либо долго мытарила, либо совсем развела.

Мосты округа Мэдисон

Мэрил Стрип и Клинт Иствуд в щемящей мелодраме о двух одиноких людях, созданных друг для друга, но пожертвовавших собой ради счастья ее детей. В режиссерском кресле сидел сам Клинт Иствуд, а снимать кино, играя главную роль в нем – это нелегко. Но, видимо, была на то причина у стареющей легенды Голливуда, чтобы рассказать эту историю о любви, которая заранее была обречена, и позвать себе в партнерши актрису, участие которой в любой ленте гарантирует то, что мы будем ее пересматривать.

Влюбленные

Лента Улу Гросбарда вновь дает возможность Мерил Стрип сыграть любовь, которая приносится в жертву семье. Партнером в картине становится Роберт де Ниро, и на мой субъективный взгляд, это его лучшая роль. Жертву на алтарь своих браков герои приносят, но Бог ее не берет. Браки трещат по швам, герои остаются свободными, и судьба дает им второй шанс. Так что по жанру вас ждет мелодрама, в отличие от предыдущей ленты.

Белый дворец

Одна из лучших ролей Сьюзан Сарандон. Ее героиня – потерянная 42-летняя официанта забегаловки – встречает успешного еврейского парня 27 лет. Снимает его на ночь, практически насильно пьяного оставляет у себя, а потом делает ему роскошный... В общем, все начинается не очень романтично. То, что это любовь, становится очевидно герою (Джеймс Спэйдер) только после того, как героиня сбегает от него в другой город. Жертва была напрасной, он едет за своей потрепанной любовью, поняв про себя то, что истеблишмент – не его родная стихия, и что амур не выбирает, в кого попадать своими отравленными стрелами, и плевать хотел на то, что мы называем "родство интересов".

Лучшая лента Луиса Мандоки, сделавшая Спэйдера звездой. После успеха "Белого дворца" он так и не сыграл ничего равного этой роли.

Из породы беглецов

Сидни Люмет экранизировал пьесу Теннесси Уильямса "Орфей спускается в ад", неведомо зачем изменив название. В главных ролях – Анна Маньяни и Марлон Брандо. Лучший американский драматург, лучшие актеры и хороший режиссер – все сошлось в этой ленте о любви, которая должна была быть принесена в жертву. Да вот только героиня не захотела, и Бог наказал.

Приз Сан-Себастьяна – маловато для такой ленты, но не надо искать справедливости там, где ее нет.

Забытая мелодия для флейты

Завершим эту коллекцию русскими лентами. Всем известная история о выборе между любовью и карьерой закончилась для героя смертью. Эльдар Рязанов, мастер мелодрам, на сей раз взял драму Эмиля Брагинского, которая заканчивалась отнюдь не весело. Жертва была принесена, но с карьерой как-то не вышло. Главные роли исполнили Леонид Филатов и Татьяна Догилева. "Иных уж нет, а те – далече"...

Жестокий романс

Здесь жертвой становится не отказ от любви, здесь в жертву идет сама героиня. Кто из нас в юности не всплакнул над финалом этой ленты Никиты Михалкова, тот просто эту ленту не смотрел. По иронии судьбы та, что сыграла ту, чья душа не смогла заставить себя жить с нелюбимым, работает свахой на популярном телешоу и вряд ли думает о любви, создавая браки с легкостью Амура, который стреляет не глядя, с жестокостью бессердечного мальчишки, заставляя свои жертвы страдать и даря им надежду на счастье, которого, как известно, на свете нет...