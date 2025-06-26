Распахивая двери: феномен квартирных выставок в музеях сегодня [Часть 2. Выставка в РОСИЗО]

Проект "Искусство за закрытыми дверями. Квартирные выставки 1960–1980-х", открывшийся в РОСИЗО в середине июня, стал долгожданным возвращением к разговору о практиках самоорганизации советского андеграунда. Интерес к этой теме в среде отечественного искусства, помноженный на накопленный исследовательский материал, породил у кураторов желание визуального осмысления "эпохи" – через имеющиеся документы и воспоминания ее очевидцев. Необходимость провести несколько месяцев в стенах родной квартиры во время пандемии в 2020 году всколыхнуло любопытство еще более широкого круга зрителей к стилю жизни, а точней, способу существования неофициальных художников в СССР.





Современные художественные практики изобилуют отсылками к формату квартирных выставок – иногда эти идеи получают развитие на базе институций. Так, в 2015 году кураторы Оксана Саркисян и Юлия Лебедева представили масштабный проект "Духовка и нетленка. Фрагменты из жизни" (0+) в Музее Москвы, который имел неожиданное продолжение шесть лет спустя. В 2021 году выпускники кураторской программы НИУ ВШЭ и Музея "Гараж" организовали выставку "Уют и разум" (18+) о творческих поисках и озарениях московских концептуалистов – жизни, происходившей, как известно, по большей части, "за закрытыми дверями".

Отличительная черта нового проекта РОСИЗО – стремление охватить сразу несколько десятилетий проведения квартирных выставок, ориентируясь главным образом на фактическое наследие нонконформистов – их художественные работы и первые попытки документации искусства. У выставки есть не только посыл и убедительный архивный материал, но и четкая композиция, воплощенная, в том числе, в архитектуре пространства. К слову, выбор пространства – особняк Тургеневых-Боткиных в уютном Петроверигском переулке – при более пристальном взгляде предстает оправданным решением.





Штаб-квартира Выставочных залов РОСИЗО – здание с богатым историческим и творческим прошлым – подходит для проведения показов принципиально разного искусства. Вместе с тем, организаторы настоящих квартирных выставок в 1960-е–1980-е годы весьма условно выбирали место будущего вернисажа: открытия происходили в мастерских, бараках, квартирах на окраине и в центре города, в зависимости от того, что выглядело более доступным и безопасным для встреч культурного андеграунда в тот момент.

Эволюция феномена квартирных выставок в поздний советский период обозначается в экспозиции через 11 событий, каждое из которых кульминирует определенный этап развития направления. От разговоров на кухне к первым показам в мастерских шестидесятников, страшная Бульдозерная выставка и последовавшие за ней вернисажи в Измайлове и на ВДНХ, устоявшийся список квартир, где выставлялись неофициальные художники Москвы в 1970-е, внутренний курс на концептуализацию искусства… Более поздние годы существования феномена характеризуют не просто попытки самостоятельного движения, но обретшие форму (в том числе, для будущего архивирования) проекты и практики. Среди них – "Комнаты" Ирины Наховой (1983–1987), проект АПТАРТ (1982–1984), выставка в резиденции посла Мальты в СССР (1986), и, конечно, Музей МАНИ, пять папок которого были собраны с 1981-го по 1986 гг.





Движение по выставке обусловлено не хронологически, а, скорей, магистрально: через несколько стадий развития феномена, с акцентом на стихийной природе эволюционного процесса. Начинать осмотр лучше со второго этажа: в части, где только зарождаются кулуарные активности нонконформистов. Экспозиция в левом фланге этажа посвящена проекту "Музей Васи" (организатор Георгий Кизевальтер) и инициативе под названием АПТАРТ, серии выставочных проектов на базе однокомнатной квартиры художника Никиты Алексеева на юго-западе Москвы. Отсылку к АПТАРТ здесь можно рассматривать как резюмирование домашних выставочных практик в среде советского андеграунда, ведь именно проект в квартире Алексеева стал переходным типом между самоорганизацией и галереей (все еще лишенный коммерческой составляющей).





Спускаясь на первый этаж, зритель продолжает открывать более "зрелое" творчество советского альтернативного искусства. Выставка "О, Мальта" привлекла в 1986 году рекордное количество гостей в дипломатический дом на Октябрьской площади, благодаря своей необычной концепции: посвящению стране, в которой едва ли кто из участников и зрителей – граждан СССР – был или иметь шанс оказаться в те годы. Высказывание Ирины Наховой о "пяти комнатах" (а по сути, одной и той же, менявшей свои обличия на протяжении четырех лет) на Малой Грузинской улице стало заявкой на освоение жанра тотальной инсталляции советскими художниками.

Наконец, создание Музея МАНИ или Московского архива нового искусства возглавило исследовательский процесс в отношении неофициального пласта столичной культуры в 1980-е годы. Работа в рамках проекта ведется до сих пор, под руководством директора и главного хранителя МАНИ Елены Куприной-Ляхович. Важно, что раскрывая каждый этап развития квартирных выставок, кураторы проекта не дают оценку событиям, а как бы вверяют их описание непосредственным участникам и очевидцам практик. Вместо сухого анализа, зрителя встречают полулирические воспоминания, наполненные рефлексией и попытками передать атмосферу времени.





Таким образом, комментарии к работам становятся не только документальным свидетельством периода, но и элементом "ауры" выставки. Это существенный момент для кураторского высказывания, в фокусе которого находится концептуальное искусство и его документация. Говоря о последней, невозможно не упомянуть козырь проекта – архивные фотографии квартирных выставок 1970-х в объективе Валентина Серова. Словно "ген" экспозиции, снимки предметно сообщают зрителю о том, как происходила самоорганизация советских художников, – и служат ориентиром тем, кто, распахивая двери в будущее, захочет обратиться к историческому опыту.

Возрастное ограничение: 12+

Подробности выставки смотрите на сайте РОСИЗО.