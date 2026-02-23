Московские музеи, где будет интересно детям: от русского лубка до игр советской юности

В подборку вошли небольшие столичные музеи, как государственные, так и частные, которые имеют собственную коллекцию экспонатов, рассчитаны на научную и(или) образовательную деятельность, разумеется, не без интерактивной составляющей.

***

Музей советских игровых автоматов (0+)

(развлекательно-познавательный формат)

Современные дети и подростки за секунды погружаются в виртуальные миры, удивляясь тому, почему их родители не разделяют энтузиазма в отношении экранного досуга. Что же, поколение успевших подрасти имело свои способы наиграться вдоволь: для этого вчерашние студенты отправлялись в парки или в небольшие павильоны, где им весело подмигивали советские аркады. "Морской бой", "Репка", "Снайпер", "Магистраль" – у каждого возраста игроков были свои кумиры, а в автомате с газировкой рядом продавали искрящийся "Дюшес"…





Музей советских игровых автоматов был открыт в Москве 19 лет назад. За эти годы Музей сменил пять площадок, пока, наконец не расположился на улице Рождественка. Также филиалы Музея советских игровых автоматов работают в Петербурге и в Казани. Рекордсмен по количеству действующих аркад времен СССР, коллекция Музея насчитывает более 300 экспонатов. Взрослые приходят в Музей советских игровых автоматов за ностальгией, а дети – за интересом, ведь когда-то это очень увлекало их мам и пап.

***

Музей кочевой культуры (8+)

(познавательно-развлекательный формат)

Оседлый образ жизни сегодня кажется чем-то самим собой разумеющимся – примерно как доступность продуктов питания и горячей воды. Тем не менее это справедливо лишь для большей части человечества – некоторые народы мира продолжают кочевать, устраивая свой быт заново на каждом месте остановки. Музей кочевой культуры в Москве посвящен этнографическому исследованию жизни номадов в разных частях земного шара. В экспозиции представлены привезенные из поездок экспонаты (сотрудники музея регулярно участвуют в экспедициях), тексты-пояснения и фотографии.





Яркое и поистине самобытное, пространство Музея мгновенно притягивает взгляд: здесь можно отправиться в путешествие за океан силой мысли, вообразить себе стиль жизни, едва ли возможный в большом городе. Музей кочевой культуры ждет гостей как индивидуально, так и в составе экскурсионной группы, а для школьников предлагает интерактивные занятия по истории и географии (адаптированные к программе учебного заведения).

***

Музей русского лубка и наивного искусства (0+)

(художественно-эстетический формат)

"Слишком туманное", "недостаточно профессиональное" – наивная живопись находит отклик далеко не у каждого зрителя. Однако именно в этом направлении искусства отражается непосредственный взгляд человека на жизнь – тот, которым мы все обладали в детстве и который постепенно утратили, повзрослев. Музей русского лубка и наивного искусства (вошел в состав Галереи Ильи Глазунова в 2022 году) предлагает соприкоснуться с творчеством Павла Леонова, Валентины Черепниной, Любови Майковой и других авторов, сумевших сохранить открытый, полный любопытства взгляд на мир. Для маленьких посетителей такие "маршруты" обычно бывают интуитивно понятны.





Визит в Музей лубка и наивного искусства обещает не только эстетический опыт, но и интересное времяпровождение для детей. Музей приглашает на мастер-классы по лубочной картинке и другим видам рукодельного творчества. Главное здание Музея находится по адресу Малый Головин переулок, 10 (м. Сухаревская/Сретенский бульвар), выставочный зал "Народные картины" – на Измайловском бульваре, а музейно-выставочный центр "Дача" – в шаговой доступности от метро "Новогиреево".

Информацию о действующих выставках и условиях их посещения ищите на сайтах музеев.