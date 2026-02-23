Нонна Гришаева: "Вечная борьба женщин со временем за "вечную" молодость естественна"

Кульминационным моментом первой международной Атомной недели моды, участниками которой стали талантливые подростки из городов атомной промышленности России и стран-партнеров, стал модный показ в ГУМе. Безусловной звездой вечера стала заслуженная артистка РФ, худрук Театра РОСТА Нонна Гришаева. О своей роли в проекте, предстоящем юбилее и планах на будущее она рассказала Клео.ру.

– Нонна, буквально пару слов о вашем участии в данном проекте? Какова ваша роль?

– Удивительным образом сегодня сложилась моя роль. Помимо того, что мы, взрослые, как волшебники воплощаем детские мечты, в этом году отмечается 100-летие российской моды. И в данном случае в центре показа – история развития русской моды, которая началась в 20-х годах прошлого века с потрясающего модельера Надежды Петровны Ламановой. Между прочим, лет десять назад именно ее мне предлагали сыграть в сериале на Первом канале. Но, к сожалению, он так и не состоялся, не вышел, и вот поэтому мне так приятно и знаково участвовать в этом мероприятии.

– Знаем, что для этого выступления вам под руководством модельера Игоря Чапурина специально разрабатывали и отшивали костюм.

– Для конкурса мой образ при поддержке такого именитого опытного наставника создали начинающие дизайнеры из города Электросталь – победительницы номинации "Одень звезду" проекта "Территория успеха: Мода" Дарья Левина и Элина Савченко. На выбор мне было предоставлено сразу шесть эскизов. Выбрала тот, который и после показа собираюсь носить: платье с черной юбкой и белым топом с крупными черными пуговицами. В нем я поднимаюсь на сцену, чтобы исполнить песню "Ветер перемен". Эта песня – как символ изменений, подчеркивающих ценность искусства оставаться собой. Были, конечно, примерки, чтобы скорректировать эскиз под мои параметры, подбор тканей – всё очень серьезно и профессионально. Я очень люблю Игоря Чапурина, давно его знаю, у меня много вещей от него, и я была рада и счастлива вновь взаимодействовать с его командой.

– А вот сейчас на вас тоже Чапурин?

– Нет. Сегодня я сам себе стилист. Выбрала Schiaparelli под настроение.

– Нонна, у вас скоро юбилей, раскройте секрет вашей красоты?

– Секретов нет. Вечная борьба женщин со временем за "вечную" молодость естественна, но я повторяю, что надо просто следить за собой, не расслабляться. И не есть после 19 часов. Признаюсь, я очень люблю сладкое. Всю жизнь себе в этом не отказывала, могла перед сном съесть хоть целый торт. Но после 45 лет пришлось сократить дозу. Предпочитаю овсянку на воде.

– Вы художественный руководитель Театра РОСТА. Можете о планах на 2026 год рассказать?

– Прежде всего, я решила осуществить свою давнюю мечту и сыграть на своей сцене Филумену Мартурано из "Брака по-итальянски". Уже идут репетиции, готовимся. Так что отмечу юбилей "по-рабочему", на сцене. Я очень люблю Эдуардо де Филиппо – потрясающий, недооцененный в наше время автор. Обожаю его "Неаполь – город миллионеров". Когда-то в спектакле по этой пьесе я играла Асунту.

– Бывали ли вы на родине своей героини, в Италии?

– Была и неоднократно. Впервые отправилась в Италию в круиз на корабле, и в каждом городе мы останавливались всего на день, и это, конечно, было невероятно мало. Потом я еще не раз возвращалась в эти города, чтобы уже неспешно побродить, потеряться в них. Помню, когда шла по венецианским улочкам, у меня возникло ощущение, будто это не город вовсе, а декорации к фильму, и я – героиня этого фильма. Абсолютно нереальное ощущение.

– Куда-то планируете съездить отдохнуть в ближайшее время?

– Ох, нет. Боюсь, до конца лета буду перемещаться исключительно по работе. У меня, кроме спектакля, два больших проекта в Питере и Белоруссии. И все лето, я так чувствую, буду разрываться между этими локациями. А отдыхать – ну, может, в конце августа получится.