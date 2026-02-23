Нонна Гришаева отметит 55-летие на сцене

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева не планирует устраивать громких торжеств по случаю ближайшего дня рождения. Актриса встретит 55-летие так, как считает правильным для себя – в театре, перед зрителем. Художественный руководитель Театра РОСТА скоро предстанет в образе Филумены Мартурано – в постановке по пьесе Эдуардо де Филиппо. Эта работа станет для нее одним из главных событий грядущего юбилея.

По словам Гришаевой, подготовка уже идет полным ходом. Артистка дала понять, что для нее важнее профессиональная реализация, чем праздничные банкеты.

"Я решила осуществить свою давнюю мечту и сыграть на своей сцене Филумену Мартурано из "Брака по-итальянски". Уже идут репетиции, готовимся. Так что отмечу юбилей "по-рабочему", на сцене. Я очень люблю Эдуардо де Филиппо – потрясающий, недооцененный в наше время автор", – сказала актриса в интервью.

Ранее она исполняла роль Асунты в спектакле по другой его пьесе – "Неаполь – город миллионеров". Теперь же Нонна Гришаева намерена воплотить более сложный и эмоционально насыщенный образ Филумены.