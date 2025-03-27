В столицу закатов за искусством: выставки Нижнего Новгорода этой весной

В начале марта мы уже писали про выставку "Хрупкость" в нижегородском Арсенале. Проект закончил свою работу на днях — ему на смену пришли не менее интересные выставочные инициативы: в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея, Нижегородском государственном художественном музее и просто на улицах города. Проекты, попавшие в дайджест, отличаются масштабом и свежестью художественного взгляда.

Выставка фотографии "Свой город" (18+)

Арсенал (Волго-Вятский филиал Пушкинского музея)

До 29 июня

"Свой город" (18+) в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея не просто выставка фотографии, а настоящее признание в любви к Нижнему Новгороду, его истории и повседневной жизни. Проект разделен на две части: в одной из них, фотохудожник и поэт Алик Якубович, повествуют о недавнем прошлом города (временной период 1980-х—2000-х), используя авторский пленочный архив. Во второй части проекта, классики советской и современной российской фотографии, Сергей Борисов, Игорь Мухин, Владимир Соколаев и другие, презентуют сходства в облике городов России в выбранном промежутке времени.





Фотовыставка балансирует на грани нескольких жанров, ведь в экспозиции представлены как городских ландшафты с фокусом на архитектуре, так и портреты людей, спланированные и более спонтанные кадры. "Свой город" (18+) в Арсенале интересен любовным вниманием к локальной среде, выраженным через открытый взгляд авторов.

Выставка "Красная книга" (6+)

Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ), Искусство ХХ века

До 18 мая

В Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка "Красная книга" (6+) кураторов Нины Якимовой и Надежды Шустовой. Как нам подсказывает название, проект посвящен разнообразию природной среды, которое требует особенно трепетного отношения от человека сегодня.





В выставке приняли участие 54 художника со всей России. Более 130 работ, представленные в экспозиции, исполнены в разных медиумах визуального искусства: все произведения объединяет верность выбранной теме. Простая на первый взгляд, концепция подразумевает полифонию смыслов, ведь "Красная книга" (6+) — не сугубо экологический вопрос, а философская проблема, отсылающая к ценностям постантропоцена, архетипическим эмоциям, этнокультурной памяти.

Выставка "INTERVALS" 2025

Уличные и внутренние пространства Нижнего Новгорода

24—27 апреля

Информацию об этом проекте стоит занести в календарь, чтобы не забыть. С 24 по 27 апреля на улицах города пройдет масштабный фестиваль мультимедийного искусства "INTERVALS". Восьмое по счету в истории фестиваля, в этом году событие посвящено теме траекторий (что бы это ни означало). В выставке примут участие 20 художников из 9 стран, преобразив пространство города светоаудиальными инсталляциями.





На днях организаторы анонсировали программу мероприятий, и она впечатляет! Показ по случаю открытия проекта, ночная вечеринка, лекции, воркшопы и, конечно, неповторимая атмосфера уличного фестиваля. Медиавыставка охватит более 15 пространств города, среди российских участников заявлены такие бренды и авторы, как "radugadesign", "Sila Sveta", "Knife Studio", среди зарубежных — "1100", "Jérémie Bellot", "1024 Architecture", "Kati Katona" и другие.

Подробности смотрите на официальных сайтах проектов