Культурная палитра народов: чем удивит "Уникальная Россия" в 2025 году

С 23 января по 9 февраля 2025 года в московском Гостином дворе состоится уже пятая выставка-форум "Уникальная Россия". Мероприятие обещает стать масштабной площадкой встречи тысяч художников, ремесленников, дизайнеров и профильных специалистов из свыше 70 регионов РФ и зарубежных государств, охватывая сферы от производства до искусства и туризма.

На протяжении четырех лет "Уникальная Россия" превратилась в важный национальный бренд и одновременно в центр притяжения наиболее ярких творческих и бизнес-проектов. Выставка стремится сохранить и продемонстрировать глубокие традиции народного творчества, а также незыблемые культурные ценности, благодаря которым формируется облик будущей России.

В рамках события подготовлена насыщенная международная программа с участием представителей государств БРИКС+ и ряда других дружественных стран. Гости смогут ближе познакомиться с традициями различных народов и открыть для себя колорит регионов России.

Официальная часть выставки включает церемонии чествования лауреатов конкурсов "Уникальные мастера России" и "Золотые руки России", а также проведение форумов, конкурсов и юбилейных событий творческих союзов. Культурная программа порадует посетителей концертами, фестивалями, показами мод, театральными постановками и другими зрелищными мероприятиями.